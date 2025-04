Suben los precios del pescado en Tarija en vísperas del Viernes Santo

El kilo de pacú antes costaba 38 bolivianos, ahora se vende entre 40 y 42 bolivianos. En el caso del sábalo, los precios varían según su origen y tamaño, el pescado argentino está muy caro o escasea.

Fuente: El País de Tarija

A pocos días del Viernes Santo, los precios del pescado comenzaron a subir en los principales mercados de Tarija, en medio de una alta demanda por la festividad religiosa.

El kilo de pacú, que antes costaba 38 bolivianos, ahora se vende entre 40 y 42 bolivianos. En el caso del sábalo, los precios varían considerablemente según su origen y tamaño; el sábalo argentino se ofrece entre 50 y 90 bolivianos el kilo, mientras que el sábalo de Bermejo puede encontrarse entre 20 y 30 bolivianos.

Según comerciantes y compradores, el pescado argentino ha subido mucho de precio y en algunos casos “ni siquiera hay”, lo que genera preocupación entre la población.

La veda pesquera aún no ha sido levantada, lo que también limita la oferta. Sin embargo, se pudo evidenciar que se está comercializando pescado villamonteño desde los 20 bolivianos. Mientras que los precios de platos de pescado cocido están desde 35 bolivianos.

En este contexto, la Intendencia Municipal intensificó los controles en los centros de abasto. La veterinaria de esta entidad, Sonia Solano, realizó un operativo en el mercado El Dorado, donde revisó el estado, la calidad y la procedencia del pescado.

Solano recomendó a la población verificar el buen estado del producto antes de comprar. “Las agallas no deben desprenderse, los ojos deben brillar, no estar secos, y al abrir el pescado no debe presentar mal olor». Si no se respeta la cadena de frío, el pescado puede estar en mal estado y causar daños a la salud, explicó.

Además, se coordinarán acciones con Defensa al Consumidor para verificar la hoja de guía de los productos y evitar precios exagerados que afecten a los consumidores durante esta fecha tan importante.