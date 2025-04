Sufrieron para renovar pasaporte y se alistan para el biométrico

En febrero y marzo hubo retrasos en la entrega de pasaportes debido al mantenimiento del nuevo sistema que se estrenó en enero, reconoció Gestión Consular, pero asegura que ahora es más ágil. Entre los residentes bolivianos en el exterior hay gran expectativa por el empadronamiento masivo que empezó el viernes en 14 países.

Gina Justiniano Cuellar

Fuente: El Deber

Este Viernes Santo empezó el empadronamiento masivo de bolivianos en Madrid, pese a que es feriado. Foto tomada del Consulado General

«Les he enviado un email y un mensaje por el número de WhatsApp hace dos semanas y hasta ahora no he recibido ninguna respuesta, necesito renovar mi pasaporte y el de mi hija, ¿hasta cuándo tendré que esperar para que me respondan?», escribió el 10 de febrero Regina Flores Palachay en la página de Facebook del Consulado General de Bolivia en Suiza.

«Buenos días, una consulta: ¿Cuándo entregarán pasaporte renovado? Porque cuando renové me dijeron venga dentro de tres meses y hasta ahora no me mandan ni un correo«, se lamenta Graciela García Vargas en la página del Consulado General de Bolivia en Santiago de Chile, el 8 de marzo.

“¿Ya volvió el sistema para poder sacar pasaporte?”, preguntó Freddy Miguel Ortiz, el 7 de marzo, igual que PS Yanina, a lo que el Consulado en Chile respondió: “Hasta el momento la Dirección General de Migraciones no ha restablecido el Sistema Secura, esperemos que en el transcurso del día se logre su funcionamiento”.

Mientras que en la página del Consulado en San Pablo, se limitó quién puede comentar.

EL DEBER recogió reclamos como estos, escritos en las páginas de Facebook de diferentes consulados generales y embajadas, y también hablamos con residentes bolivianos en el exterior, que coincidieron en que entre febrero y marzo hubo un retraso significativo en la entrega de pasaportes, algunos incluso mencionaron que las fallas empezaron a registrarse mucho antes. «Acá en el norte de Italia (Bérgamo y Milán) estuvieron entregando los pasaportes en un mes. Antes tardaban 10 días, como máximo», confirmó Rosita, una residente boliviana. Ella explicó que se capturan datos en embajadas y consulados para la renovación del pasaporte, pero que estos se imprimen en el centro emisor que, para Europa, está en Madrid, por lo que la demora es mayor si no se vive en aquella ciudad de España.

Peor situación vivió Cary M., una boliviana que reside hace una década en Austria, que confirmó los problemas para conseguir pasaporte. «Ya he tramitado antes mi pasaporte aquí, la anterior vez no tuve ningún problema. Pero ahora busqué la información para renovar y me respondieron que no están dando ese servicio, pensé que era algo momentáneo, era finales de marzo. Les dije, entonces, que esperaría hasta abril para empezar el trámite y me respondieron que no estaban recepcionando ninguna petición así. Para mí es inaceptable, ¿Qué hacemos los bolivianos que estamos fuera? y para buscar el consulado de Bolivia en otro país vecino se me complica, por el gasto económico y por tener que pedir permiso en el trabajo, dejar a mi hija, etc… Hoy (16 de abril) volví a llamar y nadie me contestó, la llamada dura 1 minuto con 59 segundos y se corta. Tampoco sabemos si habrá empadronamiento«, contó frustrada, resaltando que su embajada no solo atiende a los bolivianos en Austria, sino también en Croacia, Hungría y Eslovaquia.

Otra boliviana, Paula Mejía, quien vive en Santiago de Chile hace 6 años con su hijo, también tuvo una mala experiencia. Su niño tiene el apellido de su papá porque Paula lo registró así, acogiéndose al principio de presunción de filiación. De esa forma, incluso, pudo salir de Bolivia con orden del juez que autorizó. Pero cuando quiso renovar su pasaporte en el Consulado General de Bolivia en Santiago, se lo negaron, exigiendo que se presente el padre.

Para renovar su propio pasaporte se tuvo que pagar pasaje de ida y vuelta a Bolivia y al parecer, también tendrá que hacer lo mismo con su hijo. «Me pidieron 6 meses en el consulado para tramitar mi pasaporte porque el sistema presentaba fallas, esto fue entre noviembre y diciembre del año pasado. Entonces, me pagué el pasaje y me fui para Bolivia a renovar porque lo necesitaba con urgencia para presentar mi solicitud de nacionalización en Chile. El consulado de Bolivia en Santiago hace lo que quiere, yo voy a hacer una representación legal, esto es un viacrucis. Mientras que acá, en Chile, todo funciona muy bien, se siente la diferencia. Solo con el consulado boliviano no hay ningún lugar por dónde comunicarse. No quiero ni imaginar cómo va a ser para empadronarse, solo espero que salga mi nacionalización chilena para dejar de sufrir», relató.

Fernando Pérez Cárdenas, Viceministro de Gestión Consular e Institucional, respondió por escrito un cuestionario de EL DEBER, en el que se reconoce retrasos en la emisión y envío de algunos pasaportes a las diferentes oficinas consulares durante los meses de febrero y marzo de la presente gestión, y explica que esto se debió al mantenimiento y actualización del sistema informático administrado por la Dirección General de Migración, lo cual «lastimosamente afectó en los envíos programados por parte de los Centros Emisores».

Pérez aseguró que en la actualidad los datos de impresión y distribución de este documento «se realizan de forma más ágil. En el caso particular del Consulado General de Bolivia en Washington D.C. (Estados Unidos), se entregan los pasaportes en 24 horas, además de realizar la distribución a otros países, mientras que en el Consulado General de Bolivia en Madrid, demora de 1 a 3 días; respecto a las demás oficinas Consulares en España, los tiempos de entrega no superan los 12 días hábiles, y solo en aquellos lugares más distantes a los centros emisores la entrega de pasaportes puede demorar hasta 17 días hábiles como máximo».

Por su parte, Bryan Claros, director departamental de la Cancillería en Santa Cruz, aseguró que no experimentaron problemas de retrasos, expresó que los trámites de renovación de pasaportes varían entre 10 a 15 días, dependiendo del consulado y del tiempo de entrega del courier (servicio de mensajería rápida), ya que el pasaporte se emite en Madrid y de ahí se debe despachar a diferentes países de Europa, por ejemplo. Eso sí, reconoció algún desfase por el nuevo sistema: «Todo cambio en el sistema implica capacitación al personal, por lo que cuesta arrancar«, reconoció.

Según datos oficiales que él maneja, hay aproximadamente 2 millones de bolivianos que residen en el exterior. Esta cifra supera al doble de la población del departamento de Potosí y es 17 veces mayor a la de Pando. Siendo las comunidades más grandes en el exterior las de Argentina, Chile, España y EEUU.

Pasaporte y carnet vigente, requisitos para registrarse en el biométrico

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus Consulados y Secciones Consulares, informó en marzo que atendió un total de 3.185 trámites de solicitud de pasaportes, número parecido al de los anteriores meses (en febrero fueron 3.091, en enero fueron 3.007, en diciembre 2.405, en noviembre 2.904, en octubre fueron 3.559).

Es justamente este documento, uno de los requisitos para la inscripción electoral en el padrón biométrico, junto con el carnet de identidad, cualquiera de los dos sirve, pero deben estar vigentes. Aquí cobran relevancia estos documentos, con miras a participar en las elecciones presidenciales de este 17 de agosto.

En Madrid ha habido mucha demanda de servicios en su consulado general, es foto corresponde a este mes y fue extraída de su página de Facebook

Empadronamiento masivo en 47 ciudades

El viernes 18 de marzo empezó el empadronamiento masivo en 47 ciudades, de 14 países al rededor del mundo. La actividad durará 20 días hábiles, según dio a conocer el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

¿Por qué hay países en los que no se empadronará a los bolivianos? Francisco Vargas, presidente en ejercicio del TSE, explicó que la actividad es un trabajo coordinado que ejecuta el Órgano Electoral con la Cancillería y que en algunos países no se está haciendo el empadronamiento porque hay muy pocos bolivianos. «Si bien no tenemos una información precisa de la diáspora boliviana, hemos acudido a la cantidad de trámites que hacen los bolivianos en las embajadas y en base a eso se ha determinado en qué países hay mayor cantidad de compatriotas y a esos estamos llegando», precisó, subrayando que se está alcanzando a los países que constituyen el 99% de electores, es decir, al 99% de los 341.000 que votaron en el año 2020.

A la pregunta de cómo se definió dónde no se podrá empadronar porque son muy pocos, respondió que para que una mesa funcione tiene que tener 10 ciudadanos como mínimo (6 de ellos deben ser jurados electorales) y han tenido que sopesar situaciones como la de Turquía, por ejemplo, que solo tiene 6 bolivianos, 4 de ellos que están en la cárcel.

Otros países con pocos residentes bolivianos son: India, con 8; Nicaragua, con 34; Egipto, con 14; Irán, 11, según informó David Dávila, director nacional del Servicio de Registro Cívico (Serecí), que aclaró que aquellos que puedan trasladarse a una oficina cercana para hacer el registro, lo pueden hacer.

Entonces eso se ha valorado en el TSE para determinar la viabilidad técnica y económica, y así evaluar si corresponde enviar los equipos biométricos que tienen un alto costo de traslado y poner una persona que trabaje en su manipulación.

Vargas agregó también que si bien en Bolivia el empadronamiento es por 20 días ininterrumpidos, incluyendo fin de semana y feriados, no sucederá lo mismo en el exterior. «Hay ciudades, especialmente en España, en donde no se va a atender esta Semana Santa porque dependen de los lugares que alquilan, y estos, al ser feriado, no van a permitir el ingreso».

El empadronamiento permanente solo se ha dado en cuatro países: Argentina, Brasil, Chile y España, donde hay más bolivianos y que se han podido registrar desde febrero, a excepción de casos donde no se pudo enviar personal. Mientras que el empadronamiento masivo empezó el viernes y concluirá el 7 de mayo en 14 países.

Sobre esta actividad se leen muchas preguntas entre los compatriotas que escriben en los muros de Facebook de los diferentes consulados y embajadas, todos quieren saber cuándo pueden acudir a registrarse. Los primeros en informar que empezaba el registro este viernes fueron los consulados de Madrid, Barcelona, Buenos Aires y San Pablo. El de Santiago, por ejemplo, recién comenzará el lunes.

Los 14 países son:

Argentina (Buenos Aires, Córdoba, La Matanza, La Plata, La Quiaca, Salvador Maza, Rosario, Salta, Nueva Orán, Jujuy y Viedma). Brasil (Guajara-Mirín, Corumbá, Río de Janeiro, Sao Paulo). Chile (Antofagasta, Arica, Calama, Iquique y Santiago). México (Ciudad de México). Paraguay (Asunción). Perú (Lima y Puno). Estados Unidos (Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York y Washington D.C). España (Barcelona, Bilbao, Granada, Madrid, Murcia, Sevilla y Valencia). Francia (París). Gran Bretaña (Londres). Italia (Milán, Roma y Bérgamo). Suecia (Estocolmo). Suiza (Ginebra). Japón (Tokio).

Empadronamiento en EEUU

La inscripción electoral en el padrón biométrico se hará desde el 18 de abril al 7 de mayo, en los cinco consulados que tiene Bolivia en Estados Unidos (Washington, Nueva York, Houston, Miami, Los Ángeles), se hará de forma ininterrumpida, incluyendo feriados y fines de semana. «Para participar del proceso de empadronamiento es requisito indispensable tener el carnet de identidad vigente y en caso de no tenerlo, se puede obtener el mismo en instalaciones del consulado», aclaró el encargado de Negocios de nuestro país en EEUU, Henry Baldelomar.

Informó que el Órgano Electoral contrató ocho personas para realizar esa labor, cuatro de las cuales se destinarán a Washington y cuatro más para los restantes consulados. «Son ellos, las personas que ha contratado en el Tribunal Supremo Electoral, los que tendrán la responsabilidad de hacer el adecuado procedimiento del registro de los ciudadanos, de modo tal que cuando se lleven a cabo las elecciones, estos puedan ejercer su derecho al voto», enfatizó.

Baldelomar instó a los compatriotas en EEUU a que estén atentos a la información que va a publicar cada uno de los consulados en los próximos días. Adelantó que se está considerando poder tener otro punto de empadronamiento en el Estado de Virginia.

