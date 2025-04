Suspenden a cinco jueces por faltas disciplinarias, reporta el Consejo de la Magistratura

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, informó este jueves que cinco jueces han sido suspendidos por distintas faltas disciplinarias, cuatro de ellos en Santa Cruz y uno en Pando.

“Esto no es una cacería de brujas y no es un amedrentamiento a los jueces. Los jueces que realizan su trabajo de acuerdo a la norma no tienen por qué tener absoluto miedo y el Consejo de la Magistratura no va a accionar o va a amedrentarlos”, señaló.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, Baptista detalló que en el departamento de Santa Cruz, cuatro jueces fueron suspendidos por diversas irregularidades, tomando en cuenta que la institución ha intensificado sus labores de control y fiscalización a nivel nacional.

