Tarija: Autoridades llaman a transformar la crisis en oportunidades

Este 15 de abril Tarija conmemora 208 años de la Batalla de La Tablada, donde las fuerzas independistas lideradas por Eustaquio «Moto» Méndez y sus montoneros se alzaron contra las fuerzas realistas.

Fuente: https://elpais.bo

El lunes se realizó la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) por los 208 años de la Batalla de La Tablada. En la oportunidad tanto autoridades departamentales como nacionales han reconocido la crisis económica a raíz de la caída de la renta petrolera. Y ha sido el gobernador de Tarija, Oscar Montes, quien ha pedido ver esta crisis como una oportunidad para desarrollar nuevas potencialidades del departamento.

En la Sesión, Montes hizo énfasis en el rol que ha tenido Tarija a lo largo de la historia de Bolivia, no solamente con la Batalla de La Tablada (1817), sino en hechos como el protagonismo que ha tenido en la guerra del Pacífico con la batalla de Canchas Blancas (1879), luego en la guerra del Chaco (1932-1935). Luego en la Revolución de 1952 con la presidencia de Víctor Paz, que permitió la inclusión de las masas campesinas al voto universal, acceso a la educación y hoy es el cimiento del país.

Otro de los aspectos que Montes ha resaltado, es la bonanza económica por la era del gas, en la que el departamento de Tarija ha aportado al país, que por más de 20 años la economía boliviana se ha visto nutrida por los recursos hidrocarburíferos beneficiando a todas las instituciones.

“Hoy lamentablemente como todo recurso no renovable está llegando a su etapa final y se habla de crisis. (…) hoy el Presidente está encaminado con la industrialización, hubiera sido un poco antes, pero bueno, nunca es tarde, pero la palabra crisis que la estamos mencionando tanto, hay que entenderla como una oportunidad de poder salir y mejorar, son ciclos que estamos viviendo y Bolivia es un país que está acostumbrado a las adversidades y hasta ahora siempre hemos salido de todo aquello”, resaltó.

La autoridad indicó que Bolivia es un país de mujeres y hombres luchadores, valientes y emprendedores, que no se doblegan ante la adversidad. En esa línea, enfatizó que el hecho que ahora se esté acabando el gas, no significa que no haya el futuro, sino que es el nacimiento de una nueva esperanza para encontrar alternativas para poder generar riqueza.

“Estamos a cuatro meses de una nueva elección y la democracia está más viva que nunca, funcionando, tenemos por el lado del Movimiento al Socialismo que nos gobierna hace 20 años, una pugna interna, por el lado de la oposición tenemos pugnas para ver quién se lleva la candidatura, y eso es parte de la democracia, lo cual está bueno”, señaló Montes, a tiempo de pedir a los actores políticos empezar a debatir los programas de gobierno.

A su turno, el presidente de la ALDT, Alan Barca, señaló que ha sido la unidad del pueblo lo que ha hecho posible la victoria en la Batalla de La Tablada en aquel entonces y ahora es la unidad del pueblo y organizaciones lo que permitirán mantener la estabilidad en tiempo de crisis.

“Atravesamos indudablemente una crisis económica, cuyos efectos han golpeado a todos los sectores, sin embargo, en este escenario de dificultad debemos reconocer que Tarija y Bolivia han sabido sostener los valores fundamentales de la democracia y la estabilidad social”, señaló Barca.