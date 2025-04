The Strongest: Reintsch no logra obtener el certificado y se cae su candidatura

Camino a las elecciones en el club paceño, el plazo para la presentación de fórmulas fenece este jueves a las 14.00. El expresidente no cumple los requisitos. En cambio, Terrazas y Revilla van a la contienda.

Una foto publicada en Facebook por el expresidente atigrado Kurt Reintsch.

Kurt Reintsch no logró obtener el certificado de asociado de The Strongest, que es un requisito para ser candidato en las elecciones del 31 de mayo para presidente y directorio del club. El plazo para la presentación de planchas fenecerá este jueves a las 14.00 y es casi un hecho que el extitular atigrado quedará excluido.

El Delegado Temporal de la FBF para administrar The Strongest, el expresidente Sergio Asbún, adelantó el miércoles en conferencia de prensa que había observaciones a la situación de Reintsch y que correspondía enmarcarse en lo que manda la norma en ese y en todos los casos de las solicitudes presentadas.

Finalmente, el club no le entregó la certificación correspondiente debido a que no cumple los requisitos.

Según trascendió, Reintsch no solo debe cuotas de asociado, sino que hace tiempo el Certificado de Participación (CDP) que le pertenecía fue revertido por incumplimiento de cuotas. No solo eso, también se le atribuye una deuda de más de un millón de bolivianos de cuando estuvo al frente de la entidad, porque no se hallaron los descargos correspondientes por la salida de ese dinero.

Se prevé que este jueves tanto The Strongest como Reintsch den su versión oficial sobre la situación.

La Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) convocó a elecciones de presidente y directorio de The Strongest para el 31 de mayo.

El plazo para la presentación de fórmulas en principio estaba fijado para el lunes 14 de abril, sin embargo, fue ampliado hasta este 17.

Por ahora se conoce de dos planchas que solicitarán su registro, una encabezada por Daniel Terrazas y otra al mando de Juan Pablo Revilla, ambos colaboradores directos del expresidente interino Ronald Crespo.