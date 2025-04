Tiger Woods presentó a su nueva y joven novia: De qué famoso es familiar

Tiger Woods alejado del golf por una grave lesión en el tendón de Aquiles pero muy enamorado. Tanto es así que el golfista ganador de 15 majors acaba de presentar a su nueva novia: se trata de Vanessa Kay Trump, exmujer de Donald Trump Jr., hijo del presidente de los Estados Unidos.

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI

— Tiger Woods (@TigerWoods) March 23, 2025