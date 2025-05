Un tío es acusado de violar y embarazar a su sobrina con discapacidad; la víctima lucha por su vida

Santa Cruz.- Internada en un hospital público, se encuentra una joven con discapacidad mental, fue víctima de violación por parte de su tío, y producto de ello quedó embarazada, pero la vida de la víctima y su bebé, corren peligro.

La madre de la víctima señaló que nunca imaginó que su hija quede en estado de gestación, pues pese de tener 18 años, ella parece una niña de apenas cuatro años, debido a su diagnóstico de incapacidad mental de 55%.

Lo que pensó que era un problema de estómago o apendicitis, llevó a la mamá de la joven con discapacidad a que la atiendan a su hija en un hospital, lugar donde en vez de conocer por qué no cesaban los dolores de vientre, era un embarazo.

”Yo la lleve al centro de salud porque mi hija no podía dormir de dolor, le sacaron la ecografía y sale que estaba gestante, no pude creer, mi hija no sale a la calle”, relata la mamá.

El diagnóstico de la víctima, que tiene siete meses de gestación, es reservado, mientras la joven lucha por su vida. “Quiero pedir que se haga justicia porque esto no puede quedar así”, clama la mamá.

Sin embargo, el acusado de violar a la joven con incapacidad mental, es su tío, quien se encuentra prófugo de la justicia y es buscado.

Luis Carlos Añez, abogado de la víctima, indicó que el caso se denunció el pasado 8 de enero, pero hasta la fecha no dan con el paradero del agresor sexual.

“Se ha presentado la denuncia por el delito de violación a una víctima que es vulnerable, que tiene discapacidad de 55%, que fue violada y embarazada por el tío, hermano de la mamá de la víctima”, dijo el abogado.

Sindican a la familia del tío, de protegerlo para evitar su captura. “Ya vamos a finalizar abril y las investigaciones no avanzan, en ese sentido hemos presentado varios memoriales para que puedan ejecutar la orden de aprehensión en contra de este sujeto que es encubierto por sus familiares: madre y hermanos”, sostuvo.