Usa gratis Gemini Advanced, la IA de Google, con este paso a paso

Es necesario ser estudiante universitario para acceder a la oferta. REUTERS/Steve Marcus/ Es necesario ser estudiante universitario para acceder a la oferta. REUTERS/Steve Marcus/

Cuáles son todos los requisitos para obtener esta oferta de Google

Para ser elegible para esta oferta de Google y conservar el acceso durante todo el período señalado, el estudiantes debe:

Tener 18 años de edad o más.

Ser residente de los Estados Unidos.

Haber verificado exitosamente su estado de estudiante usando una dirección de correo electrónico escolar .edu válida cuando se le solicitó.

Haber verificado nuevamente su inscripción antes del 31 de agosto de 2025.

Tener una cuenta personal de Google;

Tener una cuenta de Google Payments con una forma de pago calificada al momento de registrarse.

Suscribirse a Google One AI Premium a través de Google Play Store.

“Esta oferta está limitada a nuevos usuarios, usuarios que no tengan una suscripción activa a Google One y miembros de Google One que no tengan un plan superior al ofrecido. No cumples los requisitos si eres un comprador empresarial, estás suscrito a un paquete Pixel con descuento o si tienes una suscripción a Google One a través de un tercero o afiliado”, aclara la compañía tecnológica.

Los estudiantes pueden utilizar Gemini en los diversos espacios de Google para acelerar procesos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo Los estudiantes pueden utilizar Gemini en los diversos espacios de Google para acelerar procesos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo puede ser útil esta oferta para los universitarios

Al integrar inteligencia artificial en plataformas clave como Documentos, Hojas de Cálculo y Presentaciones, los alumnos pueden mejorar la calidad y eficiencia de sus trabajos académicos. Por ejemplo, un estudiante de Historia puede utilizar Deep Research para reunir información sobre civilizaciones antiguas y generar informes claros y bien estructurados en minutos.

En carreras como Ingeniería o Economía, la función de Gemini en Sheets ayuda a analizar grandes volúmenes de datos y generar gráficos comprensibles, algo especialmente útil para presentaciones de proyectos o trabajos de investigación.

En Presentaciones, los usuarios pueden crear diapositivas profesionales o ilustraciones personalizadas en segundos, lo que resulta ideal para exposiciones en clase.

Además, herramientas como Veo 2 permiten a los estudiantes de Comunicación o Artes Visuales crear videoclips a partir de ideas escritas, mientras que Whisk ofrece nuevas formas de explorar la creatividad al combinar texto, imágenes y animaciones.