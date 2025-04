Veto a las exportaciones: Ganaderos reportan pérdidas al primer trimestre por $us 50 millones

Fuente: Unitel

Wálter Ruiz, presidente de Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), cuestionó que hasta ahora el Gobierno mantenga el veto a las exportaciones de carne, lo que frena el ingreso de divisas que bien pueden ayudar a la economía boliviana.

Dijo que han demostrado en diversas reuniones, mostrando cifras, que la exportación no determinaba el precio del producto “porque no alcanzaba más que el 10% de la producción de carne de Bolivia”. El resto, se consumía en el mercado interno, por lo que no hay razón para poner restricciones.

¿Cuánto ha perdido al sector en estos meses que no se ha podido exportar carne?

Según Ruiz, el año pasado la exportación formal trajo casi 200 millones de dólares, por lo que ya en el primer trimestre se estima unos $us 50 millones de pérdida.

“Estamos hablando tranquilamente de 50 millones sin miedo de equivocarme que no ha percibido Bolivia en cuanto a divisas y también en cuanto a la multiplicador laboral que hace la ganadería boliviana”, señaló.

“Si seguimos con esa estrategia de Estado de desincentivar, lo que vamos a hacer es que obviamente haya un cambio de rubro, lo venimos diciendo, que se encarezca más el producto y que terminemos consumiendo más bien carne de otros países”, dijo.