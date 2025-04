Zúñiga revela que dos semanas antes del 26J hubo una reunión para “manipular” el padrón electoral

El material fue presentado como la segunda parte de la entrevista que Zúñiga concedió a un medio argentino desde el penal de El Abra, en la ciudad de Cochabamba.

El excomandante del Ejército Juan José Zúñiga. Foto: ABI

Fuente: vision360.bo

Por Marisol Esthela Alvarado Flores

El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien lideró la asonada militar del pasado 26 de junio (26J), reveló que dos semanas antes de ese hecho participó en una reunión en la que se consideró “manipular” el padrón electoral.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El segundo (objetivo de la reunión) era manipular el padrón electoral. Ellos sabían que necesitan mantener a este Gobierno por dos razones: (la primera) para que no entre otro Gobierno y no los enjuicie y los aprese; y la segunda, y más importante, para terminar de consolidar los contratos del litio”, dijo el ex jefe militar al medio argentino Dataurgente.

El material fue presentado como la segunda parte de la entrevista que Zúñiga concedió a ese medio desde el penal de El Abra, en la ciudad de Cochabamba, donde se encuentra con detención preventiva, acusado por terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad y la soberanía del Estado.

Indicó que los convenios firmados con Rusia y China están “a medias”, por lo que la estrategia era quedarse en el Gobierno para concluirlos, es decir, consolidarlos.

Las declaraciones de Zúñiga se conocen cuando Bolivia se prepara para los próximos comicios generales del 17 de agosto, oportunidad en la que la población elegirá a un nuevo Gobierno.

Además, en el país hay un antecedente sobre una denuncia de fraude electoral, en 2020, aunque nunca fue probada.

El exjefe militar explicó que esa reunión fue convocada por Fernando Rodríguez, persona de confianza del presidente Luis Arce, y estaba presente en ella el Director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), y otros más que él desconocía.

“Esa reunión era muy secreta y tenía dos finalidades: apoyar con Inteligencia al Gobierno, ellos decían que ya está muy avanzado el daño y que tal vez uno podría apoyar. Lo segundo era manipular el padrón electoral”, insistió.

Tras la difusión de esta entrevista, el director de Régimen Penitenciario de Cochabamba fue destituido, según confirmó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

Así también se suspendieron las visitas para Zúñiga y fue aislado, como una sanción, porque según el titular de Gobierno no “está en una heladería”.