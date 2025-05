A 8 meses de su creación, Centro de Monitoreo de Seguridad Alimentaria aún no logra precios justos en mercados

A más de ocho meses de su creación, el Centro de Monitoreo del Comité de Seguridad Alimentaria aún no cumplió el objetivo de lograr precios justos en los mercados del país

La Paz. – A más de ocho meses de su creación, el Centro de Monitoreo del Comité de Seguridad Alimentaria aún no cumplió el objetivo de lograr precios justos en los mercados del país; el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, advirtió con activar proceso contra los especuladores.

“Ese objetivo (el precio justo) todavía está en proceso. Si bien es cierto que el Gobierno regula algunos precios, como el pan, la harina, la leche cruda, pero no regula el resto de los productos. Entonces, estamos dentro de la libre oferta y demanda y uno de los principales objetivos era lograr el precio justo, pero para lograrlo se habla de varios actores que tienen que ver en la cadena de producción; primero, los productores, luego está el intermediario mayorista, luego al comerciante al detalle”, explicó Silva en entrevista con la ANF.

En agosto del 2024, el presidente Luis Arce inauguró el Centro de Monitoreo del Comité de Seguridad Alimentaria, en la ciudad de La Paz, para hacer seguimiento a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y asumir determinaciones para el control de precios en los mercados del país.

“Vamos a seguir insistiendo en el precio justo y para eso hemos advertido con procesos a los especuladores que están incrementando precios de los productos en forma totalmente abusiva y arbitraria. Nos están queriendo vender sus productos como si estuvieran en el Perú, Brasil o la Argentina”, dijo la autoridad.

El comportamiento de los precios de los productos de la canasta familiar fue en ascenso, principalmente en los últimos dos años. Bolivia cerró el 2024 con una inflación acumulada de 9,97 %, la más alta desde 2008, cuando el país registró una inflación de 11,8 %.

El Gobierno proyectó para este año una inflación del 7,5%, pero en cuatro meses casi llega al 80% de esa meta, debido a que el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que el acumulado hasta abril es del 5,95%.

Además, la población constantemente se queja por el alza de los productos de la canasta familiar, en algunos casos, en más del 50%. Los comerciantes advirtieron que seguirá en ascenso debido a la inestabilidad económica.

El viceministro Silva cuestionó que los industriales no quieran coadyuvar en establecer precios justos en los mercados del país. Reprochó que ese sector no quiera brindar datos sobre los costos de producción, ya que ayudarían a establecer montos en el mercado. Además, cuestionó que los gobiernos subnacionales no asuman medidas frente al incremento de precios.

“Vamos a seguir insistiendo en este tema, porque el objetivo final es el precio justo. No es que los industriales entren en quiebra o nos regalen sus productos, queremos que ganen, que produzcan, pero que nos vendan a nosotros al mercado interno a precio justo y que exporten al precio que quieren”, señaló.

