A Andrónico no le queda otra opción que negociar con UCS, afirma Saavedra

Saavedra advirtió que las negociaciones, con el líder de UCS, no serán sencillas para Andrónico.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Tras el rechazo de la alianza Morena, el analista político Carlos Saavedra aseguró que a Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, le queda como única opción política viable una negociación con Johnny Fernández, líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), para participar en las elecciones generales de agosto.

“Morena le ha dicho que no, y yo veo muy difícil que puedan cerrar un acuerdo. Hoy por hoy, a Andrónico no le queda otra opción que la UCS”, afirmó Saavedra en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El Movimiento de Renovación Nacional (Morena) descartó de forma tajante cualquier alianza con Rodríguez y ratificó que participará en las elecciones generales del 17 de agosto con una candidatura propia.

Saavedra sostuvo que a pesar de que el MAS le abrió las puertas nuevamente, Rodríguez ha mostrado resistencia a retornar al partido que lo catapultó políticamente.

No obstante, Saavedra no descartó por completo una sorpresa, dado el volátil escenario político boliviano. “En política hemos visto todo. Game of Thrones es un piojo tuerto al lado de lo que pasa aquí”, dijo.

Saavedra advirtió que las negociaciones no serán sencillas para Andrónico. “No es fácil negociar con tiburones. Van a querer espacios de poder y rayar muy bien la cancha”, indicó toda vez que se rumorea incluso que Johnny Fernández estaría impulsando a su hija, Paola Fernández, como posible candidata a la Vicepresidencia.

De concretarse el acuerdo, Saavedra anticipa una fórmula con fuerte presencia legislativa: “Con Andrónico, Johnny podría asegurar una bancada en el Senado, diputados y hasta proyección local. El alcalde ha sido hábil, manejó los tiempos, hizo el show de la dupla ganadora y esperó el momento justo”.