Administración pública corrupta: ¡Dos presidentes inhabilitados y un tercero aspirante!

EVO MORALES CAMPEÓN DE TIJERETAZO A LA CONSTITUCIÓN

Desde el 2006 hasta el 9 de noviembre de 2019 Evo Morales ejerció tres mandatos presidenciales consecutivos y, se atrevió hacer uso de su derecho humano con la SCP 084/2017 para habilitarse por cuarta vez en las elecciones generales que se llevaron a cabo el 20 de octubre de 2019. Fue en esta última jornada electoral, que los auditores de la OEA identificaron manipulación de los datos en varias actas electorales, irregularidades de peso al proceso democrático, que derivó en el reconocimiento de Evo Morales renunciando al cargo ilegítimo de presidente ya en ese entonces y huyó con el vicepresidente y otros cómplices del MAS IPSP a la Capital Federal de México.

De no ser la indignación del pueblo que se levantó expresando su derecho a la rebeldía y protesta contra el caudillo que pretendía gobernar un cuarto periodo de 5 años, habiendo acumulado el récord de 12 años antes del 20 de octubre de 2023, es decir más allá de los 10 años que establece la Constitución de 2009 aprobada por referéndum con más del 60%, Evo Morales se hubiera eternizado en el poder como dictador, y los Tribunos de ese entonces daban por bien hecho los tijeretazos a la Constitución y, desde luego, al referéndum 21f.

Los artesanos, los gremiales, los choferes, agricultores, ganaderos, comerciantes, empresarios, profesionales, campesinos y la ciudadanía boliviana deben saber que Evo Morales por estos precedentes, está “inhabilitado” para postularse como presidente, vicepresidente en las elecciones del 17 de agosto de 2025, senador o diputado en línea de sucesión presidencial; es decir, vedado para ser presidente de ninguna de las cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y no porque hubieran definido así los cinco magistrados autoprorrogados con los cuatro legítimos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) (a través de la SCP 1010/2023 y a 0007/2025), sino en lo fundamental por la Opinión Consultiva OC-028/2021 de 7 de junio emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que con legitimidad interpretó el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), dejando sentado que “la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo” y que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no reconocen este derecho, porque estaría limitando la posibilidad que otras personas haciendo uso de sus derechos políticos pudieran postularse en procesos democráticos. Además, enfatizó que quien ejerce el cargo de presidente por varios periodos estaría en ventajas de hacer uso de logística y medios del Estado para mantenerse en el poder más allá de los límites razonables de la Constitución.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Estas son las razones constitucionales y convencionales que justifican para que Evo Morales haya sido inhabilitado para postularse al cargo de presidente o vicepresidente, y a ninguna de las presidencias de la Cámara de Senadores o Cámara de Diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La marcha y presión de sus seguidores cocaleros del Chapare ante la sede del gobierno para que el TSE lo registre e inscriba, su procedencia por el Órgano Electoral Plurinacional en caso de darse, en definitiva sería acceder a la intimidación y amenazas de turbas que ante la historia no tiene sentido, al margen de suponer un hecho demostrable que el llamado Movimiento al Socialismo cuyo instrumento le arrebató Arce Catacora y el pacto de unidad, sería no solo una organización política no democrática, sino que por corrupta en la administración pública debería ser -cancelada su personería jurídica del MAS IPSP- e ilegalizar a sus dirigentes principales para participar en jornadas democráticas, tanto nacionales como subnacionales.

La marcha de los sectores sociales militantes y afines a Evo Morales ha llegado a La ciudad de La Paz y han rebasado en cierto momento a las fuerzas policiales pretendiendo ingresar al Tribunal Supremo Electoral en la Plaza Avaroa. La movilización ha sido dispersada por la policía con gases lacrimógenos. En medio de esta convulsión el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, ha declarado que “todo el mundo tiene derecho a manifestarse en forma pacífica. En el momento actual no sabemos si el señor Evo Morales aparece con un partido porque es el mecanismo que le permite candidatear, y si presenta documentos el Tribunal Supremo Electoral revisará si está habilitado o no”.

En el conflicto fueron detenidos seis personas entre ellas el dirigente Ponciano Santos según el viceministro de gobierno, Johnny Aguilera, se conoce que los movilizados recibieron la orden desde Cochabamba para replegarse y retornar a sus distritos de origen y anuncian que el domingo 18 se reunirán en Lauca ñ. Asimismo, la dirigencia da cuenta de la instalación de tres bloqueos en la carreta Santa Cruz-Cochabamba.

Lo práctico y legal, sería que el ministro de gobierno y la policía de élite en coordinación con el fiscal procedan a la ejecución del mandamiento de aprehensión contra Evo Morales expedido por el juez de Tarija sobre todo si el lobo se atreve a ingresar a la jaula del león. Y esto no se interprete como un trofeo del gobierno, sino como una obligación del imperio de la ley y la justicia. La violencia contra adolescentes por personas no cohesionadas moralmente, con autoridad jerárquica, impulsivo, temerario y manipulador, demanda que el gobierno actúe con eficacia para aprehenderlo.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL TRASLUCE ESTATUS AMBIGUO

La SCP 007/2025 de 13 de mayo de los tribunos que votaron por unanimidad, refieren que defenderán la democracia y el proceso de las elecciones generales, postura que fue ratificada por el presidente y Decano del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y René Iván Espada Navía en la conferencia de prensa realizada el jueves 14 de mayo.

Asimismo, en la Consideración final III.6.4 señala: “En este sentido, quienes hubieran ejercido dos mandatos continuos o discontinuos con anterioridad, ya no tienen posibilidad alguna de volver a postularse ni ejercer el mismo cargo en ningún momento o circunstancia posibles”. Entendemos que la decisión omitió por conexitud evaluar hechos que son causa del objeto principal de la Acción Abstracta de inconstitucionalidad demandada, como: a) la magnitud del daño profundo causado a la democracia por los representantes legales del partido político, b) que en sus programas y políticas públicas no transparentó licitaciones de contratos de obras (verbigracia barcazas chinas y trépanos para YPFB que nunca llegaron a Bolivia), c) la separación de poderes colapsada por injerencias, d) autoprórrogas ilegítimas de magistrados, e) tráfico de influencias, f) amnistiados, g) procesos montados contra opositores, h) terrorismo de estado, i) protección al narcotráfico, j) quemas de bosques legalizadas por decretos supremos, k) invasiones por grupos armados, encapuchados y violentos en Ascensión de Guarayos a más de 138 propiedades agrícolas titularizas apoyadas por el gobierno, l) malversación de 4.000 millones del Fondo Indígena durante la presidencia del directorio del ministro Arce Catacora, II) denuncia de sobreprecios en importación de carburantes por empresa Botrading investigada por comisión especial de la cámara de diputados, y m) trata y tráfico de menores de edad.

La inacción de estos elementos destrozadores de la democracia, aparecen como doble moral del TCP, al no haber determinado la cancelación de la personería del MAS IPS y prohibir a la dirigencia que puedan conformar a futuro otras organizaciones políticas, por cuanto no respetan los valores y principios democráticos de la Constitución y las decisiones internacionales. Andrónico Rodríguez al declarar ser orgánico y pertenecer a una de las federaciones de cocaleros que apoya a Evo Morales como candidato del Movimiento popular y la soberanía por los pueblos no se libera de la tormenta de injusticias y desinstitucionalización o, ¿es que es invisible la miseria del pueblo que los gobernantes implantaron?

LAS ALIANZAS Y PARTIDOS POLÍTICOS OPOSITORES

La administración pública es una organización abocada a un fin, el cual es el que fundamenta la existencia de la administración y que la legítima, es precisamente el servicio de los intereses generales. Es precisamente, el servicio a los intereses generales que define la esencia de la administración pública y determina a la postre su estructura y su actividad por el bien común.

Así comprendida la administración pública en la que se enfilan los opositores, ha llegado el tiempo de validar de trabajar por ese interés de cambio cualitativo, haciendo peculiar y atractivo la vos y resonancia de unidad plena y pura, programática y estratégica en su forma real de interpretar y reconocer las necesidades del pueblo, y alejar las falsas alarmas de boicotearse entre candidatos que realmente quieren construir un nuevo país.

En la cuarta semana pascual hagan un intento de no turbar el corazón de la sociedad boliviana que quiere vivir en democracia, libertad, renovación y ampliación de trabajo, seguridad jurídica, y buena educación para los niños y jóvenes que son presente y futuro de sensibilidad y sentido crítico para dirigir el país, capaz de imponer salvaguardas a todos los problemas que se presenten. ¿Tenemos un propósito? Seamos siempre sensibles, tengamos acceso a la espiritualidad y trascendamos sobre el egoísmo, cohesionando nuestras virtudes morales con los planteamientos de mejores condiciones para todos, y honestos por tener la fuerza del amor y contamos con una red social para lograr lo que quieren la mayoría. Eso es, modificar la soberbia en potencial donación, minimizar las disidencias personales por decisiones generadoras de superar la crisis de hambre, favoreciendo la solución de falta de dólares, combustible, igualdad de oportunidades en emprendimientos, seguridad en inversión, sistema tributario flexible y desarrollo de capacidades en base a confianza y empatía.

La misión de la oposición, no es reconocer la unidad invocada por Arce Catacora ni de Andrónico Rodríguez y decir que no nos preocupa, sino que hay que admitir que la oposición democrática tiene el reto, hora, de vencer el estado de insensibilización y convicción de amor para unirse, enderezando nuestro camino espiritual y social al estar preparados colectivamente para conformar los equipos homogéneos y capaces de lograr alta presencia cualitativa en la Asamblea Legislativa Plurinacional (dos tercios de representantes), aunque suene ilusorio, pero siempre es posible intentar alianzas hasta lo último, principalmente con los desencantados del MAS IPS.

“Dios ama la justicia. Lo que da gloria a Dios, más que la grandeza y hermosura del universo, es la sociedad humana basada en la justicia. La ambición desmedida del hombre, no puede echar la razón y el bien común de la sociedad”. Salmo 96 (95).

El profesor Gustavo Aguilera dice: “En la democracia, las instituciones políticas no son de propiedad de políticos o de altos funcionarios; sino que son del dominio popular, son de los ciudadanos, de las personas de carne y hueso que día a día, con su esfuerzo por encarar los valores cívicos y las cualidades democráticas, dan buena cuenta de temple democrático en la cotidianeidad”.

Santa Cruz, mayo 16 de 2025

Pedro Gareca Perales