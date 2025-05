¿Andrea Barrientos candidata a la Vicepresidencia con Samuel Doria Medina?

Fuente: Unitel

En los últimos días sonó el nombre de Andrea Barrientos para ser la candidata a la Vicepresidencia del país junto a Samuel Doria Medina, y consultada sobre el tema, señaló que nadie conversó con ella, “pero veremos qué pasa”.

La senadora señaló que el 14 de mayo se presentará al candidato a la Vicepresidencia del país por la alianza ‘Unidad’. Samuel Doria Medina se encuentra en campaña en varias regiones de Bolivia.

“Será una dupla potente para resolver problemas del país”, adelantó.

“No he tomado ninguna definición, me siento halagada porque es la gente quien está promoviendo esa situación, no hemos tenido ninguna conversación, mi interés está en Cochabamba y en el país, pero veremos qué pasa en estos días”, sostuvo Barrientos ante la consulta de ser acompañante de Doria Medina.

Agregó que el bloque de unidad sigue trabajando en la suma de elementos que le permitan llegar a la Presidencia del país en las elecciones del próximo 17 de agosto.

En marzo pasado el bloque de asambleístas de Comunidad Ciudadano, encabezado por Andrea Barrientos, decidió dar su apoyo a Samuel Doria Medina, en la presentación del bloque de unidad donde también estaban Jorge Tuto Quiroga, Vicente Cuéllar, Carlos Mesa y Efraín Suárez.