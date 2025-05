Ante denuncia de “listas negras” en Creemos, experto ve una mala señal y recuerda que en 20 años la oposición “no quiso generar unidad”

Este fin de semana, Creemos, la agrupación política de Camacho, negó la existencia de una supuesta “lista negra” de vetos a posibles candidaturas dentro de la alianza Unidad.

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Fuente: Visión 360

Actores políticos de Santa Cruz denunciaron que fueron “vetados” de las listas de candidatos a las Elecciones Generales del 2025 por la alianza Unidad, conformada por Unidad Nacional (UN) y la agrupación Creemos. Respecto a este caso, un experto explicó que la oposición “se niega a hacer la unidad”.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, confirmó la existencia de las listas. Además, lamentó que una persona tenga “poderes plenipotenciarios” y defina quién puede o no ser candidato en los comicios de agosto.

“Samuel confirmó que Vicente Cuéllar estaba vetado por Luis Fernando Camacho. Nunca nos hicieron conocer que había una persona que tenía poderes plenipotenciarios para definir qué bolivianos podrían ejercer derecho político ¿Estamos vetados por no decir viva Camacho, por no rendir pleitesía a alguien?” cuestionó Cuéllar.

Entre tanto, la asambleísta de Creemos, Paola Aguirre, confirmó la existencia de “listas negras” y que existe una intención de “excluir” a los asambleístas departamentales.

Por este hecho, Aguirre apuntó al vicepresidente de la agrupación, Efraín Suárez, mano derecha de Camacho.

“Quiero desmentir la versión de Efraín Suárez, quien trató de negar listas negras donde figura mi nombre. Exijo que desde Creemos explique por qué estoy en una lista negra. La decisión de excluir a asambleístas fue realizada por Efraín Suárez, que no fue comunicada”, sostuvo Aguirre.

Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, denunció que fue vetada “por no cumplir su rol legislativo”, y que el propio líder del bloque, Samuel Doria Medina, le dijo personalmente que Camacho “hizo cuestión de Estado” por su participación.

“Samuel me manifestó en mi cara que el señor Camacho había hecho cuestión de estado por mi participación. Fui vetada por una fiscalización, mientras él era gobernador, por no cumplir mi rol legislativo, fui vetada. El señor Camacho no quiere a nadie más, cree que es dueño de Santa Cruz”, aseveró Nayar.

Para el analista político, Paul Coca, la oposición política en 20 años “se negó a hacer unidad”. Manifestó que en esta oportunidad hubo un grueso de la población “esperanzado en el bloque” de unidad.

“Primero que, en 20 años, la oposición se ha negado a hacer unidad. 20 años que la oposición no ha hecho nada nuevo para evitar esos errores del pasado. A mí me impresiona que Doria Medina haya firmado acuerdo con Luisa Nayar, Gabriela Ferrer y denuncien que fueron excluidas de las listas, cuando ellas firmaron acuerdo con Samuel (…). Hoy tenemos un grueso de la población que estaba esperanzada en el Bloque de Unidad, que Tuto o Samuel y otros actores iban a ir juntos, lo cual no sucedió”, sentenció Coca.

