Arrecia la detención y persecución contra dirigentes y activistas luego del rescate de los refugiados en la embajada de Argentina en Caracas

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos concluye hoy la Ruta Global ante la sede de la Unión Europea





Después de la fuga de los cinco refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, pertenecientes al equipo de María Corina Machado, desde diversas partes del país se reporta la desaparición o detención de dirigentes o activistas sociales relacionados con la oposición venezolana. La arremetida da cuenta de varios profesionales, entre periodistas, profesores, médicos, además de la presión contra organizaciones de familiares de presos políticos.

El martes 6 de mayo, en el estado Carabobo, funcionarios del régimen venezolano se llevaron al periodista y activista político Mario Chávez Cohen, así como a su madre. Ella fue liberada horas después.

Chávez Cohen, quien además es profesor universitario y militante del Partido Centro Democrático, permanece en desaparición forzada.

Rafael Antonio Torres es profesor y secretario de formación del partido Proyecto Venezuela en el estado Miranda. Lo detuvieron el lunes 5 de mayo en horas de la noche, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) llegaron a su vivienda, en el municipio Guaicaipuro del estado Miranda, donde lo golpearon fuertemente antes de llevárselo detenido. Hasta el momento está en desaparición forzada.

Merlina Carrero es abogada del estado Táchira y activista de DDHH

La abogada Merlina Carrero, que se identifica como “constructora de paz”, es una dirigente activa; fue detenida el 7 de mayo, a las 2 de la tarde, en San Cristóbal, estado Táchira, por funcionarios, sin orden alguna o al menos no la presentaron. Era la administradora de un grupo de WhatsApp desde donde difundían actividades en defensa de los derechos humanos.

Carrero es una dirigente social, coordinadora en el Táchira de la plataforma que coordina Benigno Alarcón a nivel nacional llamada Creemos Alianza Ciudadana. Desde que estaba en la universidad Carrero participó con Primero Justicia en las actividades universitarias. Trabajó en el Instituto Tachirense de la Mujer. Carrero es una formadora de actividades cívicas y pacíficas. La abogada y dirigente está en desaparición forzada.

Otro de los detenidos es un dirigente de Acción Democrática legítima, Ángel Lugo, quien pertenecía al Grupo de Formación de esa organización política en el estado Lara, cuya tarjeta le fue arrebatada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Rafael Antonio Torres, de Proyecto Venezuela, fue sacado violentamente de su vivienda el lunes 5 de mayo

Un médico también

El mismo día, pero dos horas después de la detención de Carrero, hombres vestidos de negro interceptaron al doctor Omar Vergel frente a su residencia en San Cristóbal, desconociéndose la razón que lo mantiene en desaparición forzada.

Vergel es médico especialista en rehabilitación y medicina física, quien además de ser un reconocido fisiatra del fronterizo estado Táchira, es parte de la organización Médicos Unidos capítulo Táchira, ONG que surge a nivel nacional como consecuencia de la protesta por la falta de insumos médicos y quirúrgicos en los ambulatorios y hospitales, así como la solicitud por reivindicaciones laborales.

Médicos Unidos exigió a los organismos de seguridad del Estado que esclarezca a la mayor brevedad, la razón por la que habría sido detenido el doctor Vergel, agregando que “se respete la integridad física y psicológica” del galeno.

El fisiatra Omar Vergel está en desaparición forzada

Amenaza grupal e individual

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), una de las organizaciones que ha desarrollado sostenidamente actividades para denunciar lo que ocurre con los presos políticos y que hoy viernes concluye la jornada “Ruta Global por la Justicia”, visitando la sede de la Unión Europea.

“En Caracas, madres, familiares, amigos y defensores, acudiremos a la sede diplomática para solicitar: protección de ciudadanos europeos detenidos, coordinación diplomática para exigir libertad de todos los presos políticos y observación internacional sobre condiciones de detención y solidaridad con las víctimas”.

La organización denunció el jueves 8 de mayo que pretenden criminalizar a CLIPPVE pro que no los van a intimidar y no se van a detener. “Somos familias que con dignidad y dolor alzamos la voz porque amamos la libertad, la justicia y la vida. Lo que hacemos no es delito: es nuestro derecho. Y aunque intenten dividirnos, mentir o sembrar miedo, seguimos más firmes que nunca”.

Agregaron que “la Ruta por la Libertad ahora es Global, porque las rejas no detienen el amor, ni las amenazas apagan la verdad. Seguimos de pie, resistiendo y soñando con un país sin represión”.

Andreína Baduel, uno de los rostros más visibles del Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denunció que el 8 de mayo, al regresar a su casa, luego del cuarto día de la Ruta Global Por La Justicia, “cuerpos de seguridad no identificados se encontraban frente a mi vivienda, tomando fotos, metiendo las manos por las rejas con teléfonos, y con motos y camionetas sin placas. Al verse sorprendidos y confrontados, se dispersaron sin dar ninguna explicación”.

Madres en defensa de la Verdad arrancó campaña por Día de las Madres Sin Hijos Presos

Ella señala que eso ocurre justo después de que la noche anterior, el Ministro del Interior, Diosdado Cabello, “criminalizara públicamente al Comité de Familiares de Presos Políticos y a una de nuestras integrantes en el programa Con el Mazo Dando, desde donde se ha promovido la persecución y encarcelamiento de cientos de dirigentes sociales y políticos”.

Recordó Baduel que antes, el 16 de diciembre, recibió una citación a presentarse ante el Ministerio Público, “bajo el argumento de una supuesta investigación a las líneas telefónicas del Comité”.

La joven indignada agregó “no les ha bastado con que mi padre, Raúl Isaías Baduel, haya muerto bajo custodia del Estado por falta de atención médica. No les basta con que mi hermano, Josnars Baduel, esté actualmente detenido en el Rodeo I, un centro de torturas, aislado e incomunicado con más de 102 días sin visitas, en graves condiciones de salud como consecuencia de las torturas sufridas y la falta de atención médica”.

“Ahora también quieren perseguirme a mí, asediar mi hogar y continuar amedrentando a toda mi familia. Estas acciones son una muestra de que el verdadero terrorismo no está del lado de los familiares, sino de quienes nos acusan”, finalizó diciendo.

El periodista y activista político Mario Chávez Cohen fue detenido el 6 de mayo

Por hijos en libertad

También la organización Madres En Defensa De La Verdad, que nace después de las elecciones del 28 de julio, como producto de las masivas detenciones por parte de los organismos policiales y de inteligencia, contra quienes protestaban por el fraude cometido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), denuncia el ataque sufrido a su cuenta Instagram, justamente cuando arrancaron la campaña “Día De Las Madres Sin Hijos Presos”.

Ante la proximidad del Día de las Madres en Venezuela, que se celebrará el domingo 11 de mayo, las mujeres que integran la agrupación quieren sensibilizar a las autoridades para que sus hijos sean liberados, agregando que seguirán “difundiendo la verdad de todas las formas posibles en un coro de voces desde muchos rincones del territorio nacional, hasta lograr la libertad de nuestros hijos”, dijeron a a través de un comunicado.

Explicaron que lo que las ha movido a librar la lucha que adelantan, haciendo un “esfuerzo completamente autogestionado”, es “la verdad y el profundo amor por nuestros familiares presos”, por lo que dieron a conocer “la trágica noticia de la muerte del joven Lindomar Bustamente, quien se encontraba injustamente detenido en Tocorón”.

“A los pocos días la cuenta comenzó a experimentar restricciones en su funcionamiento y este miércoles 7 de mayo, en cuestión de horas, observamos un aumento inusual de seguidores que sospechamos son cuentas falsas (siendo esto un patrón común de ataque a cuentas), y se nos imposibilitó realizar publicaciones, justo en el momento en que comenzábamos la campaña del día de las madres”, expresó la organización en el comunicado.