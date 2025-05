Demetrio Pérez, expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), afirmó que la producción para consumo interno está garantizada

Milen Saavedra

Aseguran que desabastecimiento de aceite se debe a la especulación, contrabando y falta de control estatal

Fuente: Red UNO

Demetrio Pérez, expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), indicó que el desabastecimiento de aceite se debe a la especulación, el contrabando y la falta de control estatal, no a una baja en la producción.

En los últimos días, el precio de este producto se incrementó en los mercados del país y Emapa racionó la venta.

En ese sentido, Pérez afirmó que ya había advertido que «se venían días peores».

«La situación se vuelve muy caótica, insostenible. El veto a las exportaciones no da resultado, más bien debería ser libre y deberíamos tener los dólares. El problema son los dólares y el contrabando porque nuestro producto sigue siendo barato en comparación a los países vecinos», afirmó en Que No Me Pierda.

Así, apuntó al contrabando como uno de los principales causantes de esta situación, que incluye no solo al aceite, sino a otros productos.

«El gobierno sabe perfectamente quiénes son los mayoristas, en este caso, los que compran porque las industrias reportan a quiénes venden. Pero hasta ahora no he escuchado, un mayorista que haya estado haciendo contrabando, porque ellos son los que operan, porque es un negocio grande. El gobierno, hasta ahora, no ha hecho nada, salvo en algunos casos, pero no ha sido muy contundente en el control de la salida», explicó.

También se refirió a la especulación o que se esté escondiendo el producto.

«Los comerciantes están ganando mucho más que los productores. Probablemente estén escondiendo o especulando. Compran en Santa Cruz y llevan al interior, por el clima tienen lugares donde acopiar; en horas de la noche o en algún un momento, sacan como no hay mucho control en la frontera. El gobierno debería sacar al ejército a controlar nuestra frontera y proteger nuestros productos», aseguró.

Consideró que la situación afecta a todos, principalmente a las familias pobres o más humildes.

En agosto del año 2024, el litro de aceite costaba 10 bolivianos. Sin embargo, este mes, se venda a Bs 22.

«Los precios no se han mantenido y han ido subiendo paulatinamente. El problema es el tipo de cambio porque algunas mejoras ha tenido el precio de la soya, como es un commodities. Debería haber una liberación plena en las exportaciones y, dentro de la oferta y la demanda, se regula el precio. Pareciera que las mismas industrias estuvieran escondiendo, pero no creo que sea así, los reportes del gobierno nos darán mayor información», agregó.

Por eso, reiteró que son los comerciantes que generan especulación para que haya desabastecimiento de aceite.

«Como productores hemos tenido una disminución en la producción. En esta campaña que acabamos de pasar hubo pérdidas, por diferentes factores, como el diésel e inundaciones, que nos afectó, pero eso no significa que debería haber un desabastecimiento porque para el consumo interno estaba totalmente garantizado», afirmó.

Detalló que entre el 20 al 30% de la producción, que significa entre 600.000 a 800.000 toneladas, es más que suficiente para el consumo interno y eso está garantizado.

«Estamos bordeando los 2 millones y medio con la producción de verano y tenemos una campaña de invierno que fácilmente vamos a pasar los 3 millones de toneladas. Eso también va a depender mucho de que tengamos el combustible y los productos para mantener los cultivos, más allá del clima que será adecuado para una buena campaña de invierno, pero hay factores humanos o políticas de estado que no lo permiten», dijo.

Asimismo, comentó que Emapa acopió 20.000 tn de soya, lo que es mínimo, frente a la demanda interna, y que se necesita 900.000. «La política del Estado o su modelo económico está fallando», complementó.

