Así es el impuesto a las remesas de los migrantes que se discute en EEUU

Legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos incluyeron una propuesta para establecer un impuesto del 5% sobre las remesas enviadas desde el país hacia el extranjero, como parte de un proyecto de ley apoyado por el expresidente Donald Trump. La medida formaría parte de un paquete legislativo más amplio vinculado a políticas migratorias y de seguridad fronteriza.

La propuesta afectaría a personas que no tengan ciudadanía estadounidense, incluyendo a titulares de visas temporales de trabajo, residentes permanentes legales y personas en situación migratoria irregular, según información publicada por AP New. El impuesto no aplicaría a los ciudadanos estadounidenses.

El mismo reportaje indica que el expresidente Trump también anunció, el 25 de abril de 2025 a través de Truth Social, que trabaja en un memorando presidencial para prohibir el envío de remesas por parte de personas no autorizadas a permanecer en el país. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento del Tesoro han brindado detalles sobre el alcance del documento ni su eventual implementación.

¿A quiénes alcanzaría el impuesto a las remesas?

La propuesta legislativa afectaría a millones de personas que envían dinero a sus países de origen desde Estados Unidos. Entre ellos se incluyen titulares de visas H-1B, H-2A y H-2B, así como a personas con green cards. De acuerdo con AP News, los ciudadanos estadounidenses quedarían exentos del pago.

El impuesto sería aplicado sobre transferencias internacionales de dinero, sin distinción del país de destino. No se ha informado oficialmente cómo se recaudaría ni qué entidad estaría a cargo del control y fiscalización del gravamen.

Medida afectaría a migrantes sin ciudadanía, excluyendo a estadounidenses. (EFE/EPA/ARSHAD ARBAB)

¿Qué impacto tendrían estas medidas en América Latina?

Según el Banco Mundial, las remesas enviadas globalmente desde Estados Unidos totalizaron aproximadamente 656.000 millones de dólares en 2023. De esa cifra, México recibió 63.300 millones, lo que representa un aumento del 7,6% respecto al año anterior.

En otros países, las remesas representan un porcentaje significativo del producto interno bruto:

Nicaragua : 27%

: 27% Honduras : 25%

: 25% El Salvador : 23%

: 23% Guatemala : 19%

: 19% Haití : 18%

: 18% Jamaica: 17%

Estos datos fueron recopilados en el informe Migration and Development Brief 40, publicado por el Banco Mundial en diciembre de 2023.

¿Qué antecedentes existen en EEUU sobre impuestos a remesas?

A nivel estatal, el estado de Oklahoma implementó en 2009 un sistema de gravamen sobre las remesas. Según la National Conference of State Legislatures (NCSL), este modelo impone una tarifa de cinco dólares a cada transferencia inferior a 500 dólares y un 1% sobre montos superiores.

Iniciativas similares han sido presentadas en al menos 17 estados en la última década, pero la mayoría no fueron aprobadas, de acuerdo con información del NCSL actualizada a 2023.

Trump planea prohibir remesas de personas no autorizadas en EE.UU. (EFE/Rayner Peña R.)

¿Qué ocurre con el proyecto de ley S.3516?

El proyecto de ley S.3516, presentado por el entonces senador J.D. Vance el 14 de diciembre de 2023, propone imponer una tarifa sobre ciertas transferencias de remesas para financiar la seguridad fronteriza. La iniciativa fue remitida al Comité de Finanzas del Senado, pero hasta la fecha no ha sido debatida ni cuenta con un resumen oficial publicado.

Según los registros del Congress.gov, el texto del proyecto está disponible en inglés, pero no incluye disposiciones específicas sobre montos, mecanismos de cobro ni exenciones.

¿Qué dicen los expertos sobre posibles consecuencias?

De acuerdo con AP News, Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, afirmó que gravar o restringir las remesas podría incentivar el uso de canales no oficiales para enviar dinero, lo que reduciría la capacidad de monitoreo de los flujos financieros.

Orozco indicó además que este tipo de medidas podría tener un efecto adverso en comunidades receptoras de remesas, al limitar su capacidad de ahorro e inversión local. Según su análisis, en algunos casos, la reducción del flujo de dinero podría motivar nuevas olas migratorias hacia Estados Unidos.

Impacto en América Latina: México recibió 63.300 millones en remesas en 2023. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)

¿Cuál es el argumento de los defensores del impuesto?

Organizaciones como el Centro de Estudios de Inmigración han expresado públicamente su apoyo a la propuesta. Según declaraciones de su director, Mark Krikorian, recogidas por AP News, el impuesto actuaría como un desincentivo para la migración no autorizada, ya que una de las principales motivaciones para cruzar la frontera sería enviar dinero a familiares.

Asimismo, el America First Policy Institute y el Heritage Institute han defendido públicamente medidas similares. Argumentan que gravar las remesas podría reducir el uso de estos recursos por parte de organizaciones criminales. No obstante, hasta el momento no se han presentado estudios oficiales que vinculen el envío regular de remesas con actividades ilícitas.

¿Cómo reaccionan las comunidades migrantes?

En poblaciones dependientes de las remesas, como Cajolá en el occidente de Guatemala, la posibilidad de un impuesto genera preocupación. Según testimonios recogidos por AP News, residentes locales temen que la aplicación de un gravamen pueda afectar el envío de dinero y, con ello, el funcionamiento de pequeños comercios y actividades familiares.

Uno de los entrevistados, Israel Vail, indicó que los ingresos que recibe de sus hijos en Estados Unidos han permitido mantener un negocio y construir una vivienda. En su experiencia, las decisiones políticas en EE.UU. han tenido repercusiones directas sobre el comportamiento financiero de los migrantes, que tienden a reducir el envío de remesas ante contextos de mayor incertidumbre.