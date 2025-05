Beni: Ganaderos bajan precio de la carne tras mejora en caminos y un clima favorable

El precio de la carne comenzó a bajar en Trinidad luego de que las lluvias cesaran y se restableciera el tránsito por las carreteras, según confirmó Fernando Boehme, director provincial de la Federación de Ganaderos de Beni.

Señaló que el abastecimiento en los mercados locales empieza a normalizarse, beneficiando a comerciantes y consumidores.

Boehme explicó que el desabastecimiento previo se debió principalmente al deterioro de los caminos, especialmente hacia San Ramón y San Ignacio, donde no se observó maquinaria de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) trabajando.

Aseguró que apenas se realizó un raspado superficial, lo que impidió el traslado regular de ganado a la capital beniana.

“El problema era que definitivamente no había carne por el pésimo estado del camino. La ABC no hizo el mantenimiento adecuado; no se vio maquinaria trabajando en el camino a San Ramón, y apenas se hizo un pequeño raspado en la carretera a San Ignacio”, reclamó mediante el medio digital Triniplay.

El representante ganadero resaltó que, con la disminución de las lluvias y el descenso de las aguas, las condiciones de traslado han mejorado, permitiendo que los productores puedan llevar más ganado a los centros de faena y distribución.

Esta situación ya comienza a reflejarse en la disminución de precios en los puntos de venta.

Finalmente, Boehme sostuvo que se espera una estabilización progresiva en el mercado cárnico de Trinidad y exhortó a las autoridades a mantener en buen estado las rutas para evitar futuras interrupciones en la cadena de abastecimiento.

La población, por su parte, comienza a notar alivio en el bolsillo al encontrar precios más accesibles en los cortes de carne.