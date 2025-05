¿Bolívar le da la espalda a la Verde, al no ceder jugadores?; Villegas señala que tomará otras opciones

El equipo Celeste determinó no ceder a sus tres jugadores Sub-17, convocados a la selección boliviana clasificada al Mundial Qatar 2025. Refiere que los jóvenes futbolistas tienen otros compromisos activos con el primer plantel.

Jhovana Cahuasa







Fuente: Red Uno

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, se refirió este jueves a la determinación asumida por el Club Bolívar de no ceder a sus tres jugadores Sub – 17, convocados a la selección nacional Sub – 17, y afirmó que es una determinación que no se esperaba, pero ahora queda convocar a otros jugadores.

“Tenemos que ver a otros jugadores, tenemos que saber que en unos siguientes partidos nos podría pasar lo mismo, de tener que privarnos de (la participación), de estos jóvenes también”, manifestó Villegas.

El Club Bolívar informó a través de un comunicado oficial que no podrá ceder a tres de los cuatro jugadores convocados a la selección boliviana Sub-17, debido a que actualmente forman parte activa del primer plantel, ya que se encuentra disputando torneos tanto a nivel nacional como internacional.

Según la dirigencia celeste explicó que la decisión se debe a la necesidad de contar con estos futbolistas en competencias oficiales. Los jugadores que no serán cedidos son: Matías Espinoza, Fernando Mena y Luis Sabja.

“A veces puedo entender que algún país, o algún equipo del exterior ponga inconvenientes, pero lamentablemente, estamos sufriendo este problema en nuestro mismo país”, afirmó Villegas.

El director técnico de la selección, afirmó que comprende que no es una decisión de los jóvenes futbolistas, y aclaró que personalmente no se comunicó con ellos, porque no quieren crear conflictos.

“Me llama la atención, porque esperábamos que desde el primer día estén estos jóvenes (y vemos) que no están siendo tomados en cuenta”, agregó Villegas.

La selección nacional Sub-17, comenzó su etapa de preparación tras clasificar al Mundial de Qatar 2025.