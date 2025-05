Bolivianos en el exterior están en el limbo; no hay dólares para el empadronamiento

Compatriotas que residen en diferentes países denunciaron que el registro no se lleva a cabo. El TSE habilitó 14 países de los 30 en los que debería haberse habilitado la votación.

Por Leny Chuquimia

Fuente: Visión 360

Los residentes bolivianos en diferentes países del extranjero han mostrado preocupación por la posibilidad de ser excluidos en las próximas elecciones generales de 2025. Desde Alemania, España, Uruguay e Italia, denuncian que el empadronamiento presenta muchas falencias o no se está llevando a cabo, dejándolos en el “limbo”.

“Nos están excluyendo de toda votación, no se puede aceptar esto. He tratado de comunicarme con los medios de comunicación. Somos muchos los bolivianos que estamos preocupados y queremos ponernos en contacto con la prensa de Bolivia para dar a conocer lo que está pasando”, contó a Visión 360 Fernando Zenteno, boliviano radicado en Alemania.

Al igual que en Bolivia, el pasado 17 de abril debió comenzar el empadronamiento masivo en 30 países del exterior, en los que se tiene una gran presencia de residentes bolivianos. Sin embargo, el registro biométrico no ha logrado implementarse con normalidad.

Al respecto, desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se indicó que hasta el momento el Ejecutivo no entregó “ni un solo dólar” para la realización de este trabajo. Y es que los recursos son necesarios para contratar a los notarios electorales.

Ante la problemática se habilitó el empadronamiento solo en 14 de los 30 países: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Estados Unidos, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Suecia, Suiza y Japón. Países como Alemania, Rusia, Bélgica y Países Bajos, entre otros, quedaron fuera.

“Es lamentable que no podamos ejercer nuestro derecho al voto por residir en otro país. Primero teníamos que tener carnet o cédula vigente; ahora… ¿debemos empadronarnos en otro país distinto al que residimos?”, cuestionó Anahí Gamarra, compatriota radicada en Europa.

Pero incluso en los países donde se tiene el registro biométrico hay problemas por falta de empadronadores. En algunos casos no se contó con dólares para contratarlos y en otros el personal no cumplía los requisitos necesarios.

“Estoy muy molesto. Yo ahora, por trabajo, estoy viviendo a ocho horas de Roma, tuve que viajar ese tiempo para llegar hasta la embajada y empadronarme. Pero llegué y no estaban haciendo el registro, tuve que volver a mi lugar de trabajo. Al día siguiente me llamaron para decirme que ya podía ir a empadronarme, pero yo ya no puedo volver”, afirmó el compatriota Miguel Coimbra.

Problemas como este se vivieron sobre todo durante los primeros días. Desde Bérgamo, en Italia, el primer fin de semana de empadronamiento, los residentes bolivianos denunciaron que las oficinas estaban cerradas y que ese era el único tiempo que disponían para hacer el registro.

“Muchas personas estamos esperando a que nos empadronen y los responsables no han llegado aún. Estamos esperando desde las 12.30 (hora local) y los responsables no han llegado y ya son más de las 14.00”, dijo, en un vídeo, una de las compatriotas bolivianas, el pasado 19 de abril.

En España, uno de los países con mayor cantidad de residentes bolivianos, sí se instaló el centro de empadronamiento, pero los asistentes denunciaron que solo se contaba con un funcionario para atender a más de un centenar de compatriotas.

“Estoy en el Consulado de Bolivia y solo hay una persona empadronando. Nos indican que no tienen el material suficiente para hacerlo. Somos muchas personas, yo soy el número 129, pero me dicen que no me pueden empadronar porque solo atienden a 80 personas. ¿Dónde están las personas que se contrató, dónde está el material?”, cuestionó la compatriota Susy Castel, radicada en Madrid.

Asimismo, en Uruguay -como en otros países de la región, donde hay menor cantidad de residentes- se ha solicitado que se disponga de algún mecanismo para poder empadronarse. En este caso, desde la embajada, se les indicó que si querían registrarse debían viajar hasta las oficinas de Argentina.

“Tenemos problemas con el voto en el exterior y queremos deslindar responsabilidad, porque el Órgano Electoral, oportunamente, y en los tiempos adecuados, realizó la planificación y empezó la ejecución del proyecto para la votación en el exterior (…). Hemos estado haciendo las gestiones, pero hasta ahora no hemos recibido ni un solo dólar. Cualquier problema, porque no hayamos podido empadronar o no se pueda realizar la votación, no es culpa del Órgano Electoral, eso debe quedar muy claro”, manifestó el vicepresidente del TSE, Óscar Hassenteufel.

La autoridad afirmó que, lamentablemente, la Asamblea Legislativa Plurinacional rechazó, en dos ocasiones, la aprobación de un crédito muy favorable para los intereses del país.

“Este crédito tenía el compromiso, por parte del Ejecutivo nacional, de proveer con las divisas necesarias para el proceso electoral. Pero lamentablemente no ocurrió así y no tenemos los dólares”, sostuvo.