Brasil: Ministerio Público presenta denuncia formal contra Miguelito por racismo

Fuente: Unitel

Este miércoles el Ministerio Público del estado de Paraná presentó una denuncia formal contra el futbolista boliviano Miguel Ángel Terceros por el delito de lesión racial, por la supuesta agresión por parte del joven mediocampista al brasileño Allano de Souza.

Según informan los medios de prensa de Brasil, el 1º Juzgado Penal de Ponta Grossa tomó el pedido del Ministerio Público tras las pruebas recogidas por la Fiscalía, que indica que Miguelito “pronunció la ofensa que, de forma peyorativa, hizo referencia al color de piel de la víctima”.

Os jogadores do Operario acusaram Miguelito do América dizendo que ele cometeu racismo com Allano do Operário

O jogo ficou paralisado por alguns minutos e os jogadores do Operário ficaram indignados pic.twitter.com/FInb81rpur

— Noite de Copa (@Noitedecopa) May 5, 2025