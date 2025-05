Campesinos revelan que Andrónico irá con Alianza Popular de Patzi

Por Boris Góngora / La Paz

Enrique Mamani, dirigente de una facción de la Federación Departamental De Trabajadores Campesinos De La Paz ‘Tupac Katari’, reveló en un ampliado de los ponchos rojos de la Provincia Omasuyos que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, irá por la Alianza Popular, de Félix Patzi.

La alianza está conformada por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), el Partido Socialista Revolucionario (PSR) y el Movimiento Autonomista de Trabajo y Esperanza (MATE), primeros en ser registrados ante el Tribunal Supremo Electoral.

“Andrónico dice no vamos a ir con el nombre de Tercer Sistema. Él señala que vamos a ir con el nombre de Alianza Popular. Están modificando el nombre y el color”, indicó el dirigente en el ampliado de los ponchos rojos.

Pese a una resolución de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba que prohíbe a Andrónico ser candidato presidencial, el fin de semana el titular del Senado aceptó su proclamación, decisión que confirmó la ruptura con el expresidente Evo Morales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La decisión fue recibida con aplausos por sus seguidores, quienes semanas atrás pedían una respuesta al senador en varios departamentos.

Mamani indicó también que Andrónico les afirmó que “Evo no se va inscribir”. Sin embargo, aclaró que “tampoco habló mal” de él.

“Él dijo: ‘el hermano Evo no se va a inscribir’ y si yo no me inscribo para entrar a esta elección, entonces, qué pasaría con nuestra gente. Estaríamos casi obligados a votar por (Luis) Arce y un día me pueden juzgar”, relató.

El dirigente justificó su visita ante los ponchos rojos e indicó que como La Paz se mantuvo una lucha y no se respaldó ni al Gobierno ni al expresidente. Hay la “posibilidad” de trabajar con Rodríguez si sale electo, afirmó.

Asimismo, reveló que al dirigente David Mamani le prometió que, si “entra” al Gobierno, le devolverá las oficinas de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’, que están controladas por el otro sector.

“Él le reconoce a nuestro ejecutivo departamental. Tan ha dicho que los ponchos rojos de Omasuyus son una provincia revolucionaria e Ingavi ha dicho una provincia grande”, indicó.

Los campesinos de La Paz convocaron a sus bases y las organizaciones sociales para proclamar a Andrónico el sábado en la ciudad de El Alto.