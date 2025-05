Caneb advierte que veto a la exportación de carne pone en riesgo los mercados de China y Perú

Fuente: Unitel

El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Oswaldo Barriga, advirtió que si el Gobierno mantiene vigente el veto a la exportación de carne pone en riesgo mercados clave para el producto, como China y Perú.

“La carne es boliviana, se produce para Bolivia, se exportan los excedentes. Estamos hablando que no va más allá del 12% la producción que se exporta”, afirmo el ejecutivo en una entrevista con la red UNITEL.

“Entonces, no es que esto nos dañe, nos está haciendo perder un mercado que le costó a Bolivia conseguir, el mercado chino, el mercado peruano, nos ha costado conseguir ese mercado”, advirtió.

En ese marco, alertó que “mientras se mantenga prohibida la exportación, el chino, el peruano, el comprador de carne va a buscar otro proveedor”.

“Ahí sí le estamos haciendo un daño tremendo al país. Estamos presentando una muy mala imagen como bolivianos al mundo”, sostuvo Barriga.

El Gobierno insiste en que mientras los precios de este alimento no bajen a índices de años anteriores la restricción a la exportación se mantendrá.

Para los productores, el contrabando a la inversa es uno de los fatores que alientan el incremento de los precios.

El ejecutivo argumentó que “por la brecha cambiaria y por la restricción de exportaciones, mucha gente inescrupulosa que viene de Perú, de Argentina, de Brasil, de nuestros países vecinos, se lleva la carne de contrabando, así como muchos otros productos de producción boliviana que están restringidos para su exportación”.

Barriga estimó que en los 90 días de restricción se han registrado 63 millones de dólares de pérdida.

Liberar las exportaciones, promover mayor producción, generar mayor seguridad jurídica en el campo son las bases para incrementar la producción de la carne y mejorar su precio, indicó.

Exportación de soya

Asimismo, también se refirió al cupo de exportación que autorizó el Gobierno para la soya.

“Eso no es libertad, libertad es que yo pueda mover todo lo que quiera, libertad es que yo no tenga un cupo, libertad es que yo no tenga una banda de precios”, afirmó.

En su juicio, “no hay una liberación de exportaciones de grano o de soya, hay un cupo”. “Se debe liberar la exportación. Libre, sin tener que pedir permiso”, sostuvo.