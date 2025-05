Cassie Ventura admitió que seguía participando en las fiestas de Diddy durante su relación con Kid Cudi

La defensa de Combs interrogó a Cassie Ventura. El rapero argumenta que sus prácticas sexuales eran consentidas (REUTERS/Jane Rosenberg) La defensa de Combs interrogó a Cassie Ventura. El rapero argumenta que sus prácticas sexuales eran consentidas (REUTERS/Jane Rosenberg)

“Seguía regresando con Diddy para los Freak Offs”, testificó la cantante el jueves, según reportó TMZ.

Cuando se le preguntó por qué accedía a esas situaciones aun estando involucrada con otra persona, Ventura respondió que sentía que “los Freak Offs eran su trabajo”.

Estos eventos, según múltiples testimonios de la propia Cassie, consistían en encuentros sexuales en los que Combs la obligaba a mantener relaciones con otros hombres mientras él observaba y grababa.

Ella relató que solo podía soportarlos “adormeciendo su mente” bajo el efecto de drogas como MDMA y opioides.

El peligroso romance con Kid Cudi

Ventura relató que conoció a Kid Cudi a través del propio Diddy en 2011, con la intención de colaborar musicalmente. Sin embargo, ambos comenzaron a salir con intenciones románticas.

La relación no duró mucho debido al temor que ella sentía por la reacción de Combs.

Según el testimonio recogido por PEOPLE, Combs (durante uno de los freak offs) encontró un correo electrónico entre el equipo de Cassie y el de Cudi que mencionaba un bolso de aseo.

Al leerlo, Diddy reaccionó violentamente. “Recuerdo que puso un sacacorchos entre sus dedos y se me lanzó encima”, afirmó Ventura.

Después de huir al hotel, lo llamó con un teléfono clandestino. Más tarde, regresó a la casa de Combs para hablar sobre la situación.

“Sean me dio una patada en la espalda, caí al suelo y luego se fue. Tenía un gran moretón en la espalda y otros en diferentes partes del cuerpo”, contó.

El horror no terminó allí. Cuando volvió a su habitación de hotel, la encontró completamente destrozada: ropa esparcida, orina en el suelo y heces en el inodoro.

Combs también lanzó amenazas explícitas contra Kid Cudi. Según Ventura, dijo que “le haría daño a Scott y a mí” y que quería que los amigos de Cudi vieran cómo su coche explotaba.

El auto del rapero efectivamente explotó en su entrada, un hecho confirmado por el propio Kid Cudi en declaraciones al New York Times en 2023.

Más sobre el juicio

Durante el juicio, la defensa de Combs intentó retratar su comportamiento violento como el resultado de una adicción a las drogas y de los celos. En los mensajes que presentaron ante la corte, algunos extraídos de los primeros años de su relación, Cassie parecía participar voluntariamente en los Freak Offs.

En una conversación de 2009, Combs le pregunta: “¿Cuándo quieres un freak off?”, a lo que ella respondió: “Siempre estoy lista para un freak off”.

Sin embargo, la modelo explicó que, aunque inicialmente estaba enamorada de Combs y accedía a sus deseos, con el tiempo el abuso fue escalando hasta dejarla psicológica y físicamente afectada.

Agregó que sufría infecciones urinarias frecuentes, que a veces ni siquiera se curaban antes del siguiente encuentro sexual. Ella aseguró que incluso hizo resistencia a determinados antibióticos por la frecuencia de uso.

Cassie también reveló que Diddy la chantajeaba con los videos de esos encuentros, y que el control que ejercía sobre ella era tan fuerte que intentó quitarse la vida en 2023. Aunque ya se había separado del rapero, los flashbacks de los abusos la atormentaban.

“Le dije a mi esposo: ‘Puedes hacer esto sin mí. No me necesitas aquí’. Intenté salir por la puerta hacia el tráfico vehicular, pero él no me dejó”, declaró entre lágrimas ante el jurado.

Ventura demandó a Combs en 2023 por abuso físico y sexual, y el caso se resolvió con un acuerdo civil de 20 millones de dólares en menos de 24 horas. Sin embargo, nuevas demandas han seguido acumulándose contra el productor desde entonces.

Por su parte, Diddy Combs se ha declarado inocente de los cargos de tráfico sexual, crimen organizado y transporte con fines de prostitución.