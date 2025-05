Chi anuncia impugnación de las candidaturas de Paz y Lara, y denuncia agresiones

Fuente: Visión 360

El médico coreano-boliviano Chi Hyun Chung compareció ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la noche de este martes, para impugnar la candidatura del Partido Demócrata Cristiano (PDC), sigla que postula a Rodrigo Paz y a Edman Lara como binomio a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente.

“Ayer presentamos dentro del plazo, hasta las 00:00. La entrega se hizo a las 23:00, aunque yo llegué después. No necesitaba presentar nada, solo hice acto de presencia por respeto a la comisión que entregó los documentos. Ellos no pudieron presentarlos más temprano. Yo vi a gente y, además, nos informaron que algunos venían con palos y armas blancas”, señaló.

Chi, durante un contacto con la prensa, anunció acciones legales y denunció que durante la presentación de candidaturas realizada la noche del lunes, le arrojaron con varios objetos.

“Estamos oficializando la presentación de la denuncia. Por parte del TSE, debe realizar una evaluación interna sobre cuál es el aspecto legal. ¿Cuál es lo legal? Que una persona asuma representación, siendo uno de los dos representantes, y salte toda la instancia del comité político, con solo dos de nueve personas que son la referencia, y presenten sus candidatos”, sostuvo el aspirante a la presidencia.

El lunes, el PDC presentó la candidatura del senador Paz y del excapitán Lara, minutos antes del cierre del plazo para la presentación de candidaturas.

Instantes previos al ingreso de esa comitiva al TSE, Chi apareció en exteriores, acompañado de una reducida delegación que intentó ingresar con una serie de folders para inscribirse como candidato, también del PDC.

No obstante, según el informe del secretario de cámara de la Sala Plena del ente electoral, Luis Fernando Arteaga, el binomio reconocido es el de Paz y Lara.

“Presentaron sus fólderes con sus binomios y nosotros vinimos con nuestro binomio”, agregó el médico coreano-boliviano, que ya candidateó con el PDC en las Elecciones Generales del 2019, anuladas por una denuncia de fraude electoral.

Por otro lado, Chi denunció que los simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), que se encontraban en los exteriores del TSE al momento de su llegada, le arrojaron objetos y alimentos. Además, advirtió haber visto a personas portando armas blancas.

“Incluso cuando me acerqué, eran las 23:30 y comenzaron a tirar objetos. Había policías, pero ¿acaso nos protegieron? El grupo que me acompañó con los archivadores estuvo presente, pero no traje barras. Sin embargo, vi a personas con armas blancas”, relató.