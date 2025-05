Choferes perjudicados por el bloqueo en Pailón instalan “trancas” y piden Bs 1 a mototaxistas y pasajeros

Fuente: Unitel

Este viernes se cumple el cuarto día del bloqueo ininterrumpido que se lleva adelante en el municipio cruceño de Pailón, en la carretera que une a la capital cruceña con Trinidad, la Chiquitania y la ruta Bioceánica.

En medio de esta situación, hay choferes que han colocado sogas y pitas que cruzan ambos lados de la carretera y que funcionan como ‘trancas’, esto para pedir Bs 1 a los motoqueros y personas que transitan en este tipo de motorizados con el argumento de que están sin recursos y ya no tienen para comer.

“Lo hacemos para comprar comida. Ya no tenemos nada, vamos cuatro días parados aquí, no tenemos agua ni acceso a baños. No tenemos otra opción”, dijo un hombre que está con su camión desde el pasado martes y que reclama por la falta de solución al bloqueo.

Los viajeros también reclaman puesto que aseguran que sus costos se ven elevados porque se ven obligados a realizar trasbordos pagando a las motocicletas para además transporten sus pertenencias.

En tanto, hay otros con menos recursos, que han tenido que quedarse en los buses y minibuses, en plena carretera, a la espera de que se libere el paso en esta ruta.

Los pobladores del Pailón reclaman que han sido cambiados a la C-53, algo que rechazan, y exigen que se restituya la asignación a la C-54.