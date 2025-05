Comunario que denunció contaminación en Viacha fue amenazado en la ONU por dirigentes del Pacto de Unidad

Pastor Carvajal, autoridad originaria de la comunidad Sek’e Jahuira, denunció que fue amenazado por dirigentes del Pacto de Unidad por denunciar en el Foro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la contaminación minera que sufren varias comunidades en Viacha.

Pastor Carvajal, comunario de Viacha.

Fuente: ANF

La Paz.- Pastor Carvajal, autoridad originaria de la comunidad Sek’e Jahuira, denunció que fue amenazado por dirigentes del Pacto de Unidad por denunciar en el Foro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la contaminación minera que sufren varias comunidades en Viacha.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La ONU desarrolló el 24º período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas el 21 de abril al 2 de mayo. El tema central fue mejorar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación en el contexto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

“Llegamos el lunes a la sesión del foro de la ONU. Entonces, me amenazan (haciendo el ademán de cortar el cuello), ellos están en un extremo, nosotros estamos en otro extremo. Cada rato (me amenazaron), no sólo una vez. Ellos son de la CSUTCB, don Lucio Quispe; después, de las Bartolinas, Guillermina Kuno; estaba del Conamaq y también estaba Justo Molina, de la Cidob”, contó Carvajal en Radio Fides.

El martes, cuando Guadalupe Fernández, representante campesina de Oruro, tenía que hacer uso de la palabra en la ONU, fue borrada de la lista de intervenciones, presuntamente por presiones de los dirigentes del Pacto de Unidad afín al Gobierno.

Según la autoridad originaria, los dirigentes del Pacto sólo fueron a resaltar y aplaudir supuestas buenas acciones de parte del Gobierno en favor de los pueblos indígenas.

“El miércoles igual en la mañana me amenazaron (con el ademán de cortarme la cabeza). Ya era hora de almuerzo (…); cuando estábamos almorzando, vino don Lucio de la Cidob y me dice: por qué tienes que vestirte así, quién te ha mandado aquí, yo soy el único representante de Bolivia. Entonces yo le dije que él no me representa, yo vengo en representación de mi comunidad y soy parte de las 60 comunidades de Viacha”, relató el comunario.

Por la tarde, los comunarios que fueron a denunciar la contaminación minera y la inacción del Gobierno presentaron una denuncia ante los organizadores del Foro de la ONU por las amenazas de los dirigentes afines al Gobierno.

//FPF//