Crisis golpea a las Mypes: Tiran billetes de alasitas como símbolo de la devaluación del boliviano  

Muchos productores están en riesgo de cerrar sus fuentes laborales porque los costos de producción subieron en más del 100%.

Fuente: ANF

La Paz. – Las micro y pequeñas empresas lanzaron billetes de alasita como símbolo de protesta por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda boliviana frente al dólar y otras divisas de países vecinos.

“Evidentemente, lo que ustedes ven acá son billetes tirados y esto simboliza que nuestro boliviano hoy en día se ha devaluado, no sirve, no tiene un poder adquisitivo como antes. Al no tener un poder adquisitivo, nosotros las Mypes no podemos comprar ni acopiar nuestra materia prima”, denunció el presidente de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype), Guillermo Chávez, a la ANF.

El dirigente indicó que varios miembros de su sector están en riesgo de cerrar sus fuentes laborales porque los costos de producción subieron en más del 100%. Por ejemplo, un disco de corte para fierros subió de precio a casi el doble de su costo original.

En el área de la manufactura, precisó que en las actuales condiciones no pueden competir con los precios de las ropas americanas, cuyo valor por prenda tiene costos más bajos que los nacionales.

El principal problema que identificaron es la escasez de los dólares, porque en la producción nacional demanda insumos importados que deben ser comprados con la divisa a cotización del mercado negro.

El sector también pide la renuncia de la viceministra de la Micro y Pequeña Empresa, Ana Delina Flores, porque supuestamente no hace nada para apoyar al sector que está con problemas serios en la producción a causa del incremento del dólar paralelo.

Marcha multisectorial

Antonio Siñani, dirigente gremial de El Alto, junto a representantes de otros sectores, anunciaron una marcha multisectorial para el miércoles 28 de mayo en demanda de soluciones a la crisis económica.

Siñani aseguró que hay un descontento generalizado en la población porque los productos de la canasta familiar “están por las nubes”, no existe dólares al precio oficial del Bs 6.69, cada día las filas en los surtidores de combustible son más largas y el Gobierno no hace nada para cambiar esa situación.

Otros sectores, como los médicos, también se declararon en emergencia porque la escasez de los dólares hace que los precios de medicamento suban cada día más.