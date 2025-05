Dejan de utilizar el boliviano para compras al otro lado de las fronteras

Los bolivianos ya no pueden pagar en moneda nacional para comprar mercadería al otro lado de las fronteras. La devaluación del boliviano llegó hasta un 160% frente a monedas como el sol peruano. El Gobierno dice que la situación mejorará

Raúl Domínguez





Fuente: eldeber.com.bo

A Efraín Mamani se le ha hecho cuesta arriba sostener su pequeño negocio de importación de mercadería textil china desde la capital peruana, Lima, debido a que ya no le aceptan la moneda boliviana (Bs) como parte de pago. Antes de cruzar la frontera para hacer su pedido, en Desaguadero, debe cambiar bolivianos a soles, pero con la devaluación de la moneda nacional, recibe menos mercadería y ha tenido que incrementar sus precios de venta al detalle en la ciudad de La Paz.

El pasado viernes el sol se cotizaba a 5,10 bolivianos, una devaluación de más de 162% según cálculos de algunos economistas, lo que ha intensificado el contrabando “a la inversa” de alimentos como carne -incluso ganado vivo-, huevos, hasta GLP en garrafas.

“Yo pagaba en bolivianos a mis caseras peruanas, pero ahora no me aceptan porque ya no vale nada. Un ejemplo claro son los mototaxistas que te ayudan a pasar la frontera y que ya no te reciben plata boliviana”, dijo Mamani en contacto con EL DEBER.

El comerciante lamentó que por estas fechas, en anteriores años, ya tenía acopiada mercadería como carteras, mochilas o adornos que vendía como “pan caliente” por el Día de la Madre. “Cuando ha empezado a subir el dólar paralelo a 11 bolivianos daba todavía para mantener el mismo nivel de ventas, pero reduciendo mis ganancias. Ahora ya no se puede (…) La mayoría no estamos yendo (a la frontera), nos hemos paralizado”, sostuvo.

Otra de las fronteras “calientes” para el comercio informal y el contrabando es con Argentina, en Bermejo. En los últimos meses, avalanchas de compradores argentinos cruzan la frontera en busca de alimentos y ropa, dada la permanente devaluación que en los últimos 12 meses fue de 100%, según el economista tarijeño Fernando Romero. “Hace un año, por 1.000 pesos argentinos, te daban 7 bolivianos, ahora te dan 14” indicó.

Por ese punto el Gobierno ha detectado el contrabando a la inversa de productos como carne de res y aceite vegetal, que se han encarecido en los mercados nacionales y que, a pesar de los escasos controles para evitar el ilícito, ha preferido mantener un veto a las exportaciones formales de la proteína animal.

David Maygua, corresponsal de EL DEBER en Tarija, informó que los argentinos prefieren comprar productos electrodomésticos y alimentos desde ciudades fronterizas bolivianas.

En la frontera con Chile también el boliviano colapsó. En pocos meses, perdió más del 20% de su valor frente a la moneda chilena, lo que ha afectado incluso a las zonas francas como Iquique, donde los principales clientes son bolivianos que adquiren mercaderías al por mayor.

En tanto, en la frontera con Brasil, la realidad no es distinta, aunque menos dispar. En menos de un año el boliviano se devaluó más del 100%. El periodista Lorenzo Yopiez, desde Puerto Quijarro dio cuenta que el viernes, el real brasileño se cotizaba en Bs 3,10, pero a mediados de 2024 todavía se lo podía encontrar en Bs 1,50.

Y, aunque el movimiento de bolivianos hacia Corumbá continúa para comprar abarrotes, los brasileños cruzan la línea fronteriza para comprar ropa de invierno, especialmente con motivos andinos. “La crisis se siente también en Brasil, es general, pero el movimiento se ve más que todo el fin de semana o cuando es feriado. Pero hay comerciantes que no esperan que vengan a comprar los brasileros y se han ido a establecerse en Corumbá y tienen sus ventas allá, algunos en las calles, otros en sus casas”, detalló.

“El dólar está bajando”

El presidente Luis Arce resaltó el sábado que “el dólar está bajando” y es resultado “en el muy corto plazo” de las medidas económicas que fueron anunciadas, en contra la especulación de precios, el contrabando y la normalización de combustibles.

“Estamos esforzándonos por poder abastecer de combustibles y poder luchar contra la especulación de precios y el dólar donde hemos visto ya resultados en el muy corto plazo, ya está bajando el dólar”, dijo el jefe de Estado, en un acto público en Chuquisaca.