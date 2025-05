Denuncian que representantes de Ciudad Humana ofrecen bolsas de fideo a cambio de firmas

Según una periodista que fue testigo de esos sucesos, los hechos sucedieron en el mercado Fátima, de Villa Fátima, el fin de semana pasado.

Fuente: Brújula Digital

Representantes del partido en formación Ciudad Humana, que lidera César Dockweiler, ofrecieron bolsas de fideo a transeúntes a cambio de que acepten firmar los libros de militancia que se presentarán al TSE.

Según una periodista que fue testigo de esos sucesos, los hechos sucedieron en el mercado Fátima, de Villa Fátima, el fin de semana pasado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El partido en formación requiere 33.000 firmas para lograr su reconocimiento como tal.

“Había alguien distribuyendo bolsas de una libra de fideos y me dio curiosidad. Me acerqué a preguntar y me dijeron que yo debía firmar un formulario. Cuando pregunté qué entidad era, no me quisieron decir, pero al insistir me dijeron que eran de Ciudad Humana”, dijo la periodista, que pidió mantener su nombre en reserva. La profesional no trabaja en Brújula Digital.

Brújula Digital intentó este sábado y ayer viernes comunicarse con Dockweiler para lograr su versión al respecto, pero no respondió a los mensajes.

Dockweiler, que fue presidente del Teleférico durante los años del gobierno de Evo Morales, se ha separado del MAS y actualmente recolecta firmas para legalizar su partido Ciudad Humana y participar como candidato a las elecciones municipales de La Paz el próximo año. Dijo que ya no tiene relación con Evo Morales.

Ha habido numerosas denuncias contra Ciudad Humana de que sus representantes ofrecen dádivas, como bolsas de fideo, a cambio de firmas de supuestos militantes. Esa agrupación ha rechazado en las últimas semanas esas acusaciones.