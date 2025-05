Denuncian que una fiscal ordenó la aprehensión de una víctima de estafa en un caso que ya tenía sentencia

Santa Cruz: Dos personas que fueron sentenciadas por tratar de apropiarse de un terreno con documentos falsos, denunciaron a la víctima y una fiscal ordenó la aprehensión de la mujer.

Fuente: Unitel

“Sacaron imputación sin notificarme, con orden de aprehensión, como un delincuente me trajeron a Cotoca. Vengo sufriendo seis años con este proceso que no acaba. Yo soy dueño titular, no me regalaron, me compré con mi sacrificio y sudor”, dijo la mujer de la tercera edad.

El cuestionamiento surge a raíz de que en este caso hay una sentencia y la Fiscalía de Cotoca desconocen la desconoció al aceptar una denuncia de la parte sentenciada. Hasta el momento, la fiscal apuntada no quiso dar explicaciones sobre este caso.