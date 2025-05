Descubren en Perú sala privada de rituales con alucinógenos

A 3.000 metros de altitud, los líderes Chavín no usaban las drogas como simple recreación, sino como herramienta política: el control de los alucinógenos les permitió construir una sociedad jerárquica en los Andes.

Una investigación ha confirmado que los jefes de las sociedades andinas de la cultura Chavín, en Perú, tomaban sustancias alucinógenas para reforzar su misticismo y afianzar su poder, según describe un artículo publicado en la revista Proceeding de la Academia Nacional de Ciencias de Norteamérica.

La cultura Chavín se desarrolló aproximadamente entre los años 1500 antes de Cristo (a.C.) a 200 a.C. en una zona de alta montaña, a 3.000 metros de altitud, en lo que hoy es el distrito Chavín de Huántar, en la provincia peruana de Huari.

