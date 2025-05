Doria Medina: “Voy a levantar la subvención al diésel y voy a mantenerla para la gasolina del transporte público”

El candidato de la alianza Unidad argumentó el país no puede mantener la subvención al diésel porque gran parte de este combustible “se sale a los países vecinos de contrabando”.

Fuente: Unitel

El candidato por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, anunció que levantará la subvención al diésel y mantendrá la subvención a la gasolina que usa el transporte público.

“Quiero ser absolutamente franco, porque no me voy a comprometer a cosas que no se pueden hacer, seguir importando diésel para venderlo a un precio subvencionado que beneficie solo a los contrabandistas yo no lo voy a hacer”, señaló.

”He dicho con absoluta claridad que voy a levantar la subvención al diésel y voy a mantener la subvención a la gasolina que se utiliza para el transporte público