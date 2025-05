El “Estado sexy”

El candidato a vicepresidente Juan Pablo Velasco y joven empresario, provocó revuelo al afirmar que su objetivo es volver “sexy” el trabajo en el Estado. Su declaración, aunque bien intencionada, evidencia un error de diagnóstico sobre la enfermedad estructural que carcome a Bolivia: el problema no es que el Estado no sea atractivo, sino que se ha vuelto demasiado atractivo para los peores.

Evo Morales no solo sexualizó el poder, también lo vulgarizó. Hizo que pertenecer al gobierno fuera la única vía rápida al ascenso social. Mientras el sector privado enfrentaba regulaciones asfixiantes, extorsiones, inseguridad jurídica e impuestos abusivos, los cargos públicos ofrecían estabilidad, ingresos jugosos y total impunidad. Así, el mensaje fue claro: el éxito no está en emprender, producir o crear, sino en arrimarse al poder.

Por eso la declaración de Velasco, aunque audaz, cae en una trampa. No hay que hacer más sexy al Estado. Al contrario, hay que despojarlo de toda sensualidad. Hay que volverlo austero, técnico, aburrido, incluso. El Estado no debe seducir, debe servir. Lo que debe resultar atractivo es el sector privado: ahí donde la gente compite, arriesga, se capacita, sueña y progresa sin pedir permiso a ningún burócrata.

Lo que Bolivia necesita no es embellecer el aparato estatal, sino reducirlo, limitarlo, fiscalizarlo. El Estado debe ser como una herramienta bien calibrada: precisa, eficiente y sin adornos. Solo así volveremos a valorar el mérito, la producción, el trabajo real. La idea de que el Estado sea “sexy” perpetúa el cáncer del populismo y del clientelismo: ese donde la política ya no es servicio, sino espectáculo, y el gobierno ya no es una institución, sino un show.