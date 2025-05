El paso del Papa León XIV por Chiclayo: se trasladaba a caballo para ir hasta las zonas más alejadas del país  

Robert Prevost dedicó más de tres décadas de su vida al servicio de las comunidades rurales del norte peruano, llevando el mensaje de la Iglesia sin buscar reconocimiento

Por Jazmine Angulo

Fuente: INFOBAE

Robert Prevost, antes de ser Papa León XIV, fue un misionero que recorrió las zonas rurales de Piura y Lambayeque sin buscar el foco de atención. Su trabajo se centró en la pastoral directa con las comunidades más marginadas del Perú. (Composición: Infobae / Diócesis de Chiclayo)

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Durante años, la figura de Robert Prevost recorrió en silencio caminos polvorientos del norte peruano. Lo hizo sin anuncios, sin cámaras, sin multitudes. A caballo, cuando el acceso a las comunidades rurales lo exigía, cruzaba las quebradas de Lambayeque para llegar a pueblos donde el mensaje de la Iglesia era esperado por los más olvidados. Era un misionero que hablaba español con acento extranjero y escuchaba con atención los relatos de quienes solo tenían su fe. Así se forjó el vínculo que lo uniría con el Perú durante más de tres décadas.

La imagen del ahora Papa León XIV en esas travesías por Ferreñafe, Pítipo o Incahuasi permanece en la memoria de quienes lo conocieron como el padre Robert. No se detenía por la lluvia ni por el calor. Las distancias no lo intimidaban. El compromiso con los sectores más distantes del país no era una consigna, era una práctica cotidiana.

Cuando fue elegido sucesor de Francisco en una votación inesperadamente breve, el nombre de Prevost resonó con fuerza en el norte peruano. La elección de un papa nacido en Chicago, pero formado en la dureza del campo piurano y lambayecano, fue leída como un reconocimiento a su historia pastoral. El Vaticano confirmó que en la cuarta votación del cónclave se alcanzaron al menos 89 votos de los 133 emitidos en la Capilla Sixtina. En el Perú, el eco de esa decisión fue inmediato: el nuevo jefe de la Iglesia Católica también era ciudadano peruano.

El Papa León XIV, antes de ocupar un cargo en Roma, dirigió la diócesis de Chiclayo por casi una década. “Es para mí una alegría, una gran bendición, estar nuevamente después de ya unos nueve, diez meses desde la última vez aquí en Chiclayo”, dijo en su última homilía en la ciudad, el 11 de agosto de 2024, cuando ya había sido convocado por Francisco para asumir el Dicasterio para los Obispos.