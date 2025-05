El reboot de “La familia Ingalls” reveló su elenco completo: ¿cuáles son los nuevos personajes?

Edwards es caracterizado como un hombre gregario y misterioso que atrae la atención de todas las mujeres solteras del condado.

En los libros originales era conocido como Dr. Edwards, y en la adaptación de NBC fue llamado Isaiah Edwards e interpretado por Victor French.

Los nuevos personajes Osage incluyen a Mitchell, interpretado por Meegwun Fairbrother, un hombre de corazón tierno que vive en Kansas con su familia, donde se convirtió en un agricultor exitoso y construyó la granja más impresionante del condado.

Fairbrother, actor canadiense de ascendencia escocesa y Ojibway, ha participado en Avatar: The Last Airbender de Netflix y The Sticky de Prime Video.

Alyssa Wapanatâhk, originaria de la Primera Nación Bigstone Cree y conocida por interpretar a Tiger Lily en Peter Pan & Wendy de Disney, dará vida a White Sun, esposa de Mitchell.

El personaje es descrito como una mujer con opiniones firmes, hermosa y con un agudo sentido del humor, que ocasionalmente ve el mundo a través de una lente más cínica que su esposo.

Wren Zhawenim Gotts, miembro de la tribu federalmente reconocida Sokoagon Chippewa y quien apareció como Young Bonnie en la serie Echo de Marvel, interpretará a Good Eagle, hija de Mitchell y White Sun. El personaje es caracterizado como extremadamente imaginativo y conocido como narrador dentro de su familia.

Xander Cole, miembro de la nación Osage del distrito WaXaKoLi, interpretará a Little Puma, hermano menor de White Sun. Su personaje es descrito como bondadoso pero testarudo, tratando de encontrar su lugar en el mundo mientras ama a su hermana mayor pero también disfruta molestándola.

Estos actores se unen al reparto previamente anunciado de la familia Ingalls: Alice Halsey como Laura Ingalls, Luke Bracey como Charles, Crosby Fitzgerald como Caroline y Skywalker Hughes como Mary Ingalls.

La serie está descrita como una combinación de drama familiar esperanzador, historia épica de supervivencia e historia del origen del Oeste americano. Rebecca Sonnenshine, quien ha trabajado en The Boys, Vampire Diaries y Archive 81, fungirá como showrunner y productora ejecutiva.

“Me enamoré profundamente de estos libros cuando tenía cinco años”, confesó Sonnenshine a Variety.

Y agregó: “Me inspiraron a convertirme en escritora y cineasta, y me siento honrada y emocionada de estar adaptando estas historias para una nueva audiencia global con Netflix”.

El rodaje está programado para comenzar en junio en Winnipeg, Canadá, con Sarah Adina Smith dirigiendo el primer episodio.

Netflix prepara el regreso de “La familia Ingalls”

La familia Ingalls, protagonizada por Michael Landon, se emitió en NBC durante nueve temporadas entre 1974 y 1983, acumulando más de 200 episodios, seguida por tres películas para televisión.

Trip Friendly, hijo del productor ejecutivo original Ed Friendly, ha intentado revivir la serie durante años.

“Ha sido un sueño, vigente por mucho tiempo, el continuar el legado de mi padre y adaptar las clásicas historias americanas de Wilder para una audiencia del siglo XXI de una manera que una a los fans tanto de los libros como de la serie de televisión original”, expresó a The Hollywood Reporter.

Los libros originales de Laura Ingalls Wilder, publicados en las décadas de 1930 y 1940, han vendido más de 73 millones de copias hasta la fecha.

“La familia Ingalls ha capturado los corazones y la imaginación de tantos fans alrededor del mundo, y estamos emocionados de compartir sus perdurables temas de esperanza y optimismo con una nueva perspectiva de esta historia icónica”, declaró Jinny Howe, vicepresidenta de series dramáticas de Netflix.

La producción estará a cargo de CBS Studios y Anonymous Content Studios, con Joy Gorman Wettels, Dana Fox y Susanna Fogel como productores ejecutivos.