Emapa propone $us 520 por tonelada de trigo para campaña de invierno

Fuente: La Razón

En vísperas del inicio de la siembra de invierno, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) comunicó a sus socios que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) ha planteado un precio de compra de $us 520 por tonelada de trigo para la próxima campaña. La cifra llega en un momento de creciente demanda de harina y con una proyección preliminar de 80.000 hectáreas a sembrar, según el gerente general de Anapo, Jaime Hernández.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Hemos recibido una nota oficial de Emapa informándonos el precio de compra de trigo para esta campaña de invierno, que está en $us 520 la tonelada. Es una información que vamos a dar a conocer a los productores”, dijo Hernández, quien aclaró que se trata de un “precio mínimo de compra que, en todo caso, tendrá que ajustarse al momento de la cosecha”.

De acuerdo con el ejecutivo, serán los propios agricultores los que, “en función a su zona, a su expectativa de productividad, a sus costos, podrán establecer si realmente ese precio los incentiva para poder ampliar la superficie de siembra de trigo”. Hernández anticipó un análisis detallado de los costos de producción y las alternativas de cultivo antes de tomar una decisión definitiva.

No obstante, algunos productores ya han expresado su disconformidad. “El trigo al precio que dice Emapa no puede ser, es muy barato. Los materiales para sembrar, la semillas e insumos están caros, no es un precio cabal $us 520 a un tipo de cambio oficial.

Esto desalienta al productor”, advirtió el agricultor Tomás Juchani, quien añadió que la escasez de diésel también podría entorpecer el arranque de labores en el campo.