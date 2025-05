Entre mamás y motores: un encuentro con estilo de la mano de Toyota

El cóctel que contó con la presencia de importantes clientas Toyota, se resumió en una noche única y especial para celebrar a mamá, homenajeando a aquel ser que inspira con su fuerza, elegancia y determinación.

Santa Cruz .- Este martes 06 de mayo del 2025 se llevó a cabo el evento denominado “Entre Mamás y Motores: Un encuentro con estilo”; se trata del primer evento en agasajo al día de la madre, que organizó Toyota de la mano de TOYOSA.



Diseñado para un grupo especial y selecto de invitadas, este evento íntimo y exclusivo se realizó en “Patio Design Lifestyle Center”, donde cada detalle ha sido pensado exclusivamente para sorprender a las mamás Toyota y celebrar todo aquello que representan.

En el evento, las mamás Toyota pudieron también descubrir lo nuevo de Toyota, la 4Runner 2026 con un diseño más estilizado, suficiente espacio para todo aquello que ellas necesitan llevar, tecnología para acompañarlas en su día a día y versatilidad para el desarrollo de sus agendas en la ciudad o para un escape de aventura con la familia.

El nuevo Corolla Cross también fue parte de esta exclusiva noche, un vehículo icónico de la marca que es de los predilectos también en el segmento femenino, esto es gracias a sus características que lo hacen adaptable para diferentes necesidades.

TOYOSA continuamente se ha destacado por la innovación, y no solamente hablamos de vehículos, si no la innovación en cuanto a atención al cliente y el reconocimiento a los fieles a la marca Toyota, hoy no fue la excepción. Las mamás invitadas vivieron un encuentro con estilo donde compartieron anécdotas, historias y el cariño y afinidad por los motores.