«Estoy atrapado con mi esposa y mis cinco hijos»: el pedido desesperado de un médico boliviano desde Gaza

Fuente: eldeber.com.bo

Refaat Alathamna, médico anestesiólogo nacionalizado boliviano, lanzó un clamor de auxilio en entrevista con EL DEBER Radio. Contó que sigue atrapado en la Franja de Gaza junto a su esposa y sus cinco hijos, y denunció que el Gobierno de Bolivia no ha hecho nada para ayudarlo a salir de la zona de guerra.

“Estoy atrapado con mi esposa y mis cinco hijos. Cada día es una amenaza para nuestras vidas. Lamentablemente, la embajada de Bolivia en El Cairo (Egipto) no ha hecho nada. No responden nuestros mensajes ni llamados. Solo dan promesas, pero no hay ninguna acción concreta”, dijo Alathamna desde el sur de Gaza, donde se refugia en casa de un familiar.

El médico, palestino de nacimiento, estudió la carrera en Santa Cruz de la Sierra, donde se quedó a vivir por nueve años y se nacionalizó boliviano. Posteriormente, se fue a trabajar a Argentina. Llegó a Gaza para visitar a su familia, pero no pudo salir por los constantes bloqueos. Durante la actual guerra entre Israel y Hamas, asegura que ha visto morir a colegas, familiares y pacientes. Incluso sobrevivió al bombardeo del hospital donde trabajaba.

“Ese día salí a tomar un café por cinco minutos y cayeron misiles a 10 metros de donde estaba. Fue una escena de terror. Salí con lesiones leves y lleno de tierra. Pensamos que los hospitales eran seguros, pero también los atacan”, relató.

Dijo que no cuenta con ningún tipo de asistencia estatal. Ni apoyo económico, ni psicológico, ni gestiones diplomáticas. En sus palabras, “Bolivia nos ha abandonado”.

Según su testimonio, hay al menos 20 familias bolivianas atrapadas en Gaza. “Solo pedimos que hagan algo por nosotros. Si Bolivia no puede, que otro país interceda. Hay niños, mujeres y personas mayores en peligro”, imploró.

Alathamna aseguró que intenta reunir dinero para pagar a intermediarios que gestionan salidas a través de la frontera egipcia, una vía que implica altos costos y grandes riesgos. Mientras tanto, su familia enfrenta hambre, desplazamiento y miedo constante.

“No hay comida, no hay agua, no hay seguridad. Todo está carísimo, un tomate o un pepino cuesta 30 veces más que antes. Gaza está destruida. No sé cuánto más podremos resistir”, expresó con la voz quebrada.

Hasta la fecha, el Estado boliviano no ha emitido una respuesta oficial a su solicitud de ayuda ni ha confirmado si gestiona alguna vía diplomática para evacuarlo.