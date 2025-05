Evo es proclamado en Chimoré y revela que eliminaron al partido con el que había acordado la sigla

La proclamación que debía realizarse en paralelo en La Paz fue suspendida

La concentración de militantes y seguidores del expresidente Evo Morales en el estadio Hugo Chávez de la localidad de Chimoré tuvo como corolario la admisión del propio exmandatario quien dijo que el Gobierno eliminó la sigla política con la que tenía un acuerdo para presentarse como candidato. También adelantó que otra sigla con la que está en conversaciones puede seguir el mismo camino.

“El gobierno no quiere que seamos candidatos, con los partidos que hemos acordado, eliminan (la sigla) ilegalmente. Quiero que sepan, me están informando, el partido, otros partidos, nos pueden prestar la sigla, pero están dispuestos a eliminar”, denunció en su discurso de proclamación.

Evo Morales considera que es candidato único y que pese a no tener sigla participará de las elecciones de agosto. En la semana que concluye, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió eliminar las siglas de Pan-Bol y FPV del escenario político por una denuncia que presentaron contra esos partidos en marzo. Evo Morales tenía un acuerdo con FPV, al poco tiempo dijo que ese acuerdo quedó truncado; no obstante, pareciera que no era así.

“Nuestro instrumento político, el verdadero instrumento político, tiene el camino para llegar a ser candidato y para ganar las elecciones. Que haya una elección libre, transparente, y sin proscripciones. ¿Por qué tienen que proscribir? Si quieren ganarnos que ganen en la urna, con votos que nos ganen”, reclamó.

Morales aprovechó su discurso para realizar sus ofertas electorales sobre producción, energía eléctrica, educación y salud, ofertas que provocaron el júbilo de sus adherentes quienes repetían sus estribillos una y otra vez.

El senador Leonardo Loza, uno de los más feroces seguidores de Morales dijo que una avioneta dejó caer “papelitos” sobre la concentración que tenían en el estadio. Aunque no mencionó el nombre de Andrónico Rodríguez se refirió a él como ‘liwi-liwi’ (débil) y pidió llevar los panfletos al baño.

“Han visto, ha sobrevolado una avioneta dos, tres veces por acá, nos mandan avionetas a ofendernos hermanas y hermanos a soltarnos unas papeletitas compañeros solo los fascistas solo los dictadores solo los que han traicionado al pueblo boliviano usan avionetas para mandar las papeletitas. Si ustedes han encontrado esas papeletitas llévenlos al baño hermanas y hermanos”, dijo Loza en su discurso.

Esta concentración provocó que la otra movilización de evistas en La Paz quede suspendida, porque según la concejala Wilma Alanoca, la mayoría de los dirigentes viajó a Cochabamba a la proclamación principal en Chimoré. Pero la dirección departamental de EVO-Pueblo dijo que suspendían la concentración por la persecución que había desatado el gobierno.

