Evo insiste en su habilitación y pide a sus bases que no lo abandonen

En el acto de proclamación, una avioneta lanzó panfletos con la imagen de Andrónico cerca al estadio de Chimoré.

Por Boris Góngora

Fuente: La Razón

En el acto de su proclamación como candidato presidencial en Chimoré, Cochabamba, el expresidente Evo Morales insistió en su habilitación para participar de las elecciones generales del 17 de agosto y pidió a sus bases que no lo abandonen, para terminar “juntos” este proyecto iniciado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Hermanas y hermanos quiero que me acompañen, no quiero que me abandonen. Quiero acabar esta obra empezada con ustedes”, dijo Morales, en el estadio Hugo Chávez, de Chimoré.

Como en otras oportunidades, el líder cocalero denunció que el gobierno no quiere que él sea candidato y dijo que los partidos con los que se acordó participar de las elecciones generales fueron eliminados “ilegalmente”.

Las declaraciones van en relación a la cancelación de la personería jurídica del Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), por no alcanzar el 3% del total de la votación de 2020.

Asimismo, Morales indicó que hay otros partidos que le pueden prestar sigla, pero denunció que el Gobierno está dispuesto a “eliminarlos”.

“Hagan lo que hagan. Nuestro instrumento político tiene el camino para ganar las elecciones. (Pedimos) que haya una elección libre, transparente y sin proscripciones. Si quieren ganarnos, que nos ganen en las urnas, con votos”, insistió.

A ello, también advirtió que le informaron que el gobierno “está preparando” un fraude “con 25 personas (entre) bolivianos y extranjeros”.

“Estamos informados, la misma gente nos está informando. Hay gente sana y honesta. Los trabajadores de Estado están preparados y están aguantando. A ellos decirles que no los vamos a abandonar”, aseveró.

Además, el líder cocalero pidió que no “lo maten” y dijo que desde donde sea, y “mientras tenga vida”, lucharé para “defender al pueblo”.

En el acto de proclamación, una avioneta sobrevoló el lugar de la concentración y lanzó panfletos con la imagen de Andrónico Rodríguez.

Los afiches causaron sorpresa entre los asistentes e incluso el senador Leonardo Loza se molestó por este acto e indicó que “solo los fascistas” y “los que han traicionado al pueblo boliviano usan avionetas para mandarnos papeletitas”.

Fuente: La Razón