Evo puso en vigencia las salas constitucionales, pero pasó de considerarlas un “aporte” a decir que son un “error garrafal”

Corría el año 2018. ¿El mes? Septiembre. El entonces presidente Evo Morales promulga una norma que da lugar a la creación de las denominadas salas constitucionales, e indica que se trata de “un aporte”; y aún más: expresa su deseo de que la justicia de Bolivia sea un paradigma, no solo para la región, sino para el mundo.

Casi siete años después de aquel pasaje, el diagnóstico del propio Morales, ahora exmandatario, no es de los mejores respecto a esas salas. Entre julio de 2024 y mayo de este año, el expresidente señaló que se debe eliminar esas salas y hasta sostuvo que la decisión de crearlas fue un “error”.

Morales, el 27 de septiembre de 2018, puso en vigencia con su rúbrica la Ley 1104, que crea las denominadas Salas Constitucionales. Lo hizo en un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, donde asistieron los entonces presidentes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Esa normativa establece que la competencia de las salas constituciones están en conocer y resolver acciones de libertad, amparos constitucionales, acciones de protección de privacidad, acciones de cumplimiento y acciones populares.

Esas salas, según la Ley 1104, se establecieron dentro de la estructura de los Tribunales Departamentales de Justicia, “con dependencia funcional del Tribunal Constitucional Plurinacional”.

Durante el acto de promulgación, el entonces ministro de Justicia, Héctor Arce, hoy embajador ante la OEA, destacó la aprobación de la norma al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y detalló cómo llegó a gestarse el proyecto que buscaba –dijo entonces- la “especialización en el área del derecho constitucional”.

Cuando le tocó hablar a Morales, el entonces mandatario se refirió a ellas como “un aporte” y expresó su deseo de que Bolivia sea modelo de justicia no solo a nivel regional sino a escala global.

Sus palabras fueron: “Mi gran deseo de que la justicia del Estado Plurinacional sea un modelo de justicia, no solamente para América Latina, qué mejor para todo el mundo. En algunos rubros, Bolivia ya es una referencia internacional (…). Por qué no nuestra justicia, puede ser también un modelo, que sea comentado, estudiado, investigado e implementado en otras partes del mundo».

“Me hicieron meter la pata”

Años después de que se pusieran en vigencia, el 11 de julio de 2024, Morales lanzó una dura crítica en contra de las salas constituciones, e incluso sostuvo que hay que eliminarlas, porque a su modo de ver representan “más mafia, más corrupción y más burocracia”.

“Lamento mucho, Héctor Arce Zaconeta nos hizo meter la pata; yo no conozco muy bien, soy sincero, nos ha explicado y nos ha convencido de que con eso íbamos a mejorar, pero es peor la justicia boliviana con estas salas constitucionales”, lamentó.

Una de las resoluciones cuestionadas tanto por “evistas” como por la oposición fue la medida cautelar que emitió, en 2023, la Sala Constitucional Primera de La Paz que suspende las interpelaciones contra ocho ministros. El amparo constitucional fue presentado por el ministro de Economía Marcelo Montenegro, al que se adhirieron otros ministros de Estado.

“Error garrafal”

El fin de semana, antes de que se genere la polémica en torno a la resolución sobre PAN-BOL (Partido de Acción Nacional Boliviano), Morales expresó que crear las salas constitucionales fue «error garrafal” y lamentó que «desde ahí» no se respete la Constitución.

“Estas salas constitucionales siento que están perjudicando, perjudicando al país. No quiero recordar quiénes nos han sugerido… tal vez ese momento no hemos debatido profundamente si nos sirve o no nos sirve”, aseguró.

Esta semana, la Sala Constitucional Cuarta de La Paz emitió una resolución en la que deja sin efecto la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que revierte la sigla del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), frente con el que el “evismo” busca inscribir sus candidatos.

“Ahora, con esta resolución, corresponde que el TSE reconozca el registro de nuestras candidatas y candidatos para hacer efectiva nuestra participación en esta carrera democrática”, expresó Morales tras conocer la resolución.

No obstante, el propio presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Iván Córdova, aclaró que el reciente fallo de la Sala Constitucional Cuarta no habilita a PAN-BOL para participar en las elecciones generales 2025, ni ordena restituir su personería jurídica.

“La sala ha determinado dejar sin efecto la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Ello no quiere decir, desde ningún punto de vista, que la sala hubiera ordenado la inscripción de nuevos candidatos. No quiere decir desde ningún punto de vista que se estén cambiando plazos procesales”, indicó Córdova ante los medios.