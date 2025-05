Evo vuelve hablar de lucha armada: “nos están llevando a la rebelión”

«No quisiéramos por favor, pero a eso nos están llevando», advirtió el exmandatario.

Por Pablo Peralta Miranda

Fuente: Visión 360

Después de que la marcha “evista” no tuviera éxito en La Paz, el expresidente Evo Morales volvió a referirse a emprender una lucha armada y sostuvo, este domingo, que le están llevando a asumir una rebelión. El exmandatario criticó a Eduardo Del Castillo, candidato a la presidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), a quien tildó de ser supuestamente agente de la CIA.

«Represión no resuelve los problemas sociales, solo trae rebelión. Nos están llevando a la rebelión. Yo en algún momento comentaba: si no era nuestra revolución democrática cultural, tal vez en este momento estaríamos en caos, confrontación, tal vez en lucha armada, no quisiéramos por favor, pero a eso nos están llevando», expresó Morales en su programa dominical RKC.

El 26 de enero fue la primera vez que Morales se refirió a la lucha armada, en lo que va de año, cuando advirtió que el Gobierno “está empujando al movimiento popular” hacia ese ámbito. En esa oportunidad, el exmandatario recordó que en una anterior reunión, no precisó la fecha ni el lugar, ante sus interlocutores comentó que si no hubiera sido por el MAS, Bolivia estaría en una lucha armada.

El viernes, la marcha “evista” no logró éxito en la inscripción de Morales como candidato de un partido político. Los movilizados fueron gasificados luego de romper dos anillos de seguridad en cercanías del Tribunal Supremo Electoral. Uno de los detenidos fue Ponciano Santos, dirigente evista, contra quien pesaba una orden de aprehensión, que data de 2024.

Morales también criticó la elección de Del Castillo como candidato del MAS a la presidencia. Incluso lo calificó de “agente de la CIA”, y reprochó que su discurso de presentación hablara de establecer “orden” en Bolivia.

