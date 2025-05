Gobierno reporta al menos 5 intervenciones por minería ilegal, pero continúa el ilícito que deja muertos

El ministro de Minería Alejandro Santos informó este viernes que se realizó al menos cinco intervenciones contra la minería ilegal, sin embargo las cooperativas continúan con las actividades mineras que en algunos municipios genera enfrentamientos con saldo de personas heridas y fallecidas.

La Paz. – El ministro de Minería, Alejandro Santos informó este viernes que se realizó al menos cinco intervenciones contra la minería ilegal, sin embargo las cooperativas continúan con las actividades mineras que en algunos municipios genera enfrentamientos con saldo de personas heridas y fallecidas.

“Hace meses atrás estamos empleando mano dura (…). Hemos tenido (operativos) en el río Madre de Dios, eso se llama intervención de manera coordinada (…). También hemos estado por los Yungas por el sector Inquisivi; hemos estado en Oruro; en el sector de Sorata de La Paz; por las laderas de los Yungas de Coroico, ahora de igual manera estamos ejecutando (en Arapata)”, explicó Santos.

Preciso que las intervenciones se realizan en un trabajo conjunto con los ministerios de Gobierno, Minería, el Ministerio Público, la Policía y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

El titular de Minería fue posesionado por el presidente Luis Arce el 5 de marzo del 2024. Desde entonces, afirmó que aplicará mano dura contra la minería ilegal y que trabajará en la reducción del uso del mercurio que contamina el medioambiente.

Sin embargo, la minería ilegal continúa proliferándose en el país, estas actividades han confrontado a comunidades en diferentes municipios con saldo de personas heridas y fallecidas. El precio alto del oro es uno de los factores para que esta área económica crezca.

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Freddy Velásquez denunció la jornada pasada que su papá falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza en medio de un conflicto propiciado por la minería ilegal. Se reportaron heridos y aprehendidos.

El legislador señaló a la ANF que el hecho ocurrió en la comunidad de Arapata, en el norte de La Paz, cuando comunarios intentaron impedir que se realice trabajos de minería ilegal. Dijo que su propio familiar contrató a hombres armados para proteger sus maquinarias. Se conoce que la Policía ingresó al lugar a poner orden y garantizar que se inicien los actos investigativos.

El ministro de Minería manifestó que suspenderán los trabajos mineros que no cuenten con los permisos correspondientes. “Por supuesto que tenemos que suspender (el trabajo) a los sectores que no tienen su trámite correspondiente, sean privados o cooperativas mineras que no tengan su derecho minero, tenemos que suspender porque eso indica nuestra normativa”, subrayó.

