Gonzalo Chávez retruca a Economía: “Quien está manipulando los datos es el Ministerio”

Bajo el enfoque neoliberal, la deuda externa alcanzaba los $us4.947 millones, equivalentes al 52% del PIB; durante la administración del presidente Luis Arce, esa relación se redujo a 24% a febrero de 2025, el nivel más bajo de los últimos nueve años, asegura el Ministerio. de Economía.

La Paz.- El especialista en economía Gonzalo Chávez aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas “manipula” los datos económicos, en respuesta a una “aclaración” de ese despacho sobre el crecimiento de la deuda externa. Señaló que el Gobierno optó por “una solución milenaria: la magia contable”.

El economista hace hincapié en cinco puntos para explicar sus argumentos sobre la “manipulación” de datos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Señaló que las autoridades como un “buen ilusionista sin sombrero”, “no muestra los hechos tal como son, sino como le gustaría que fueran”.

“Así, en lugar de enfrentar el aumento de la deuda externa con honestidad contable, prefiere aplicarle unas cuantas volteretas estadísticas y presentarla como si estuviera en plena dieta”, dice Chávez, en una aclaración al Ministerio.

Ese despacho publicó un texto en el que “advierte a la población que circula información sesgada” en la Agencia de Noticias Fides (ANF) y El Diario respecto al crecimiento de la deuda externa, añade que la publicación no considera que la economía boliviana ha crecido en más de 400% desde 2005, pasando de $us9.574 millones a un estimado de $us47.315 millones en 2024.

Esta agencia difundió este jueves una nota referida a la deuda externa con el título: Gobiernos del MAS cuadruplicaron la deuda externa de $us 3.248 millones en 2006 a $us 13.345 millones en 2024. La información tiene como fuente Fundación Jubileo que hizo un análisis con base en datos oficiales.

“Lamentablemente, toda la deuda ha crecido durante el periodo de bonanza, donde no deberíamos habernos endeudado. Y cuando ha acabado la bonanza, nos hemos endeudado mucho más”, remató René Martínez, analista de Jubileo.

Chávez cuestionó que los voceros del gobierno respondan apresurados en señalar que la deuda ha bajado en porcentaje del Producto Interno Bruto. Lo que significa que hay un artificial engorde del PIB nominal, precisa que es debido al tipo de cambio creativo o inflación medida con “lupa poética”. Entonces, sostiene que “la deuda parece adelgazar, pero en términos absolutos siga acumulando calorías financieras sin parar”.

Economía aclaró que los recursos provenientes del financiamiento externo se han destinado mayoritariamente a proyectos de inversión pública con alto impacto social y económico. Aseguró que el PIB creció en 400% gracias al Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que amplió la capacidad de endeudamiento del país en condiciones responsables.

“A modo de referencia, en 2005, bajo el enfoque neoliberal, la deuda externa alcanzaba los $us4.947 millones, equivalentes al 52% del PIB. Sin embargo, durante la administración del presidente Luis Arce, esa relación se redujo a 24% a febrero de 2025, el nivel más bajo de los últimos nueve años”, sostiene el Ministerio.

Chávez retrucó que muestren ese dato como la “gran hazaña” de su gestión, pero “se olvidan (convenientemente) de un pequeño detalle: en 2007 a Bolivia le perdonaron buena parte de su deuda gracias a la cooperación internacional y a países amigos que no sabían que su generosidad iba a ser usada luego para construir un relato heroico reciclado. Tras ese perdonazo, la deuda bajó a 17% del PIB. Luego, claro, volvió a subir con entusiasmo desde 2014, como si la amnesia fuera política de Estado. Es decir, subió durante la gestión del más a 28 % del producto y no se redujo como afirma la nota del ministerio de economía y finanzas”.

El especialista sostiene que, si se habla de la deuda pública total, sumando la deuda interna, préstamo fraterno entre parientes cercanos: las empresas estatales “endeudadas hasta el cogote” con el Banco Central y el Tesoro General. Sumando todo eso, el endeudamiento público supera el 80% del PIB. “En otras palabras, el Estado se debe a sí mismo, se cobra con una mano, se paga con la otra, y encima se felicita por su gran equilibrio financiero”.

El último punto de los argumentos de Chávez dice que el país está “con un gobierno que no gobierna los datos, pero sí los somete. Y con una economía que, si no mejora en la realidad, al menos engorda en los PowerPoints oficiales. Eso sí, cuando la magia se acaba, el conejo ya no está en el sombrero… está en el mercado paralelo, buscando dólares”.