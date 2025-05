Historias de periodistas que abandonan el oficio para emprender o para reenfocar sus vidas en medio de la crisis

Shedenka Castillo fue coordinadora de prensa de ATB y ahora tiene un emprendimiento de carteras sostenibles. Alejandra Santa Cruz trabajó 14 años en el programa No mentirás y ahora es abogada y defensora de derechos. Juan Carlos Veliz fue jefe de informaciones de Página Siete, pero ahora apuesta por la producción de quinua. Gladys Mita trabajó 20 años en el periodismo, del que no se ha desvinculado completamente, pero ahora tiene un emprendimiento de artesanías de trupán. Y Alcides Flores, quien fue jefe de redacción de Página Siete ahora vive en EEUU. No son los únicos. La crisis está empujando a los periodistas a reinventarse.

Fuente: Sumando Voces

Hoy es el día del periodista en Bolivia, por lo que desde Sumando Voces queremos reflejar esta realidad con historias y datos.

Shedenka Castillo no recuerda su vida sin el periodismo. Durante más de dos décadas estuvo frente y detrás de cámaras, en coberturas de calle y los últimos 14 años en la coordinación de prensa de ATB. Como muchos colegas, cubrió la convulsión del 2019 y atravesó la pandemia del 2020 sin parar. Pero en 2021, tras la tormenta política y sanitaria, llegó otra más silenciosa para ella: la desvinculación. Pero, no buscó otro trabajo similar, pues ese fue el punto de quiebre que marcó el fin de una etapa.

«Yo me animo a decir que he dejado la piel en el periodismo. Me encanta, me apasiona mucho. Yo todavía veo a mis colegas trabajar y me entra el bichito, no puedes apagar ese switch. Pero, en general, las condiciones de los medios de comunicación aquí en el país son muy difíciles, están con muchas dificultades, porque cuando hablas con colegas te dicen: me deben cuatro meses, me deben siete meses. Los medios están tratando de sobrevivir», comenta.

Juan Carlos Véliz fue un apasionado jefe de informaciones en Página Siete y colaborador en otros portales digitales. Hace medio año dejó de escribir contenidos para el medio Eju.TV y ya no volvió al rubro. “La principal causa tiene que ver con el tema de que no hay mucho trabajo (en los medios)”, dice. “La crisis ha golpeado muy fuerte a los medios de comunicación. La calidad del trabajo también ha mermado. Ya no gozamos de algunos beneficios como AFP o seguros, como lo teníamos antes. Se trabaja por horas, incluso con contratos verbales”, relata. «En mi caso ese fue el detonante para buscar algo propio y sustentable».

Alejandra Santa Cruz recuerda con ternura cómo, desde los tres años jugaba a las noticias con un micrófono que le habían regalado sus padres. Estuvo 17 años en los medios de comunicación, de los cuales, 14 transcurrieron en PAT, en el programa No Mentirás, “mostrando siempre la realidad en las calles, en diversas áreas y siempre en contacto con la gente”.

“La vocación de una periodista puede ser un camino desafiante, pero también gratificante, especialmente cuando se utiliza para dar voz a quienes no la tienen y para contar historias que inspiran y educan a la sociedad”, señala y dice que, en medio de la crisis del periodismo, encontró su nueva vocación: “la justicia y defender a sectores vulnerables de nuestra sociedad y de esa forma decidí estudiar derecho”.

Gladys Mita es radialista, estuvo 20 años en los medios y al escucharla es fácil asociarla a la radio Fides, donde dejó gran parte de su pasión por el periodismo.

“Como mucha gente, tenemos que sobrevivir. Son tiempos difíciles, en casa tenemos que ver formas de generar recursos, pero sin dejar aquello que me apasiona, el periodismo”, señala Gladys y cuenta que junto a su esposo tiene un emprendimiento para elaborar artesanías de trupán. De hecho cuando la llamamos estaba trabajando en un pedido de llaveros. “Pero también hago muñecos a crochet, como tortugas y otros”, dice.

Sin embargo, ella no se ha desvinculado completamente del periodismo y ahora tiene un podcast en la revista Inmediaciones y da clases de radio en una universidad.

La precarización laboral en los medios de comunicación en Bolivia no es nueva, pero en los últimos años se ha profundizado al punto de convertirse en la principal causa del éxodo profesional. La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, informó que un estudio realizado por su institución, en coordinación con la Red UNITAS, reveló que ocho de cada diez periodistas en el país se encuentran en condiciones laborales vulnerables: salarios impagos durante meses, sin acceso a la seguridad social, sin garantías de jubilación y sin protección efectiva de la justicia laboral.

En ese sentido, dijo que esta situación empujó a muchos a abandonar la profesión o a buscar ingresos complementarios para sobrevivir. “El estudio revela que un alto porcentaje de periodistas ni siquiera percibe el salario mínimo nacional. Muchos están dedicándose a otras actividades, desde la venta de productos hasta trabajos informales, porque necesitan mantener a sus familias”, sostiene. La consecuencia directa, añade, es el deterioro de la calidad informativa. “Si un periodista no puede dedicar el 100% de su tiempo a su labor, porque debe rebuscarse con otras tareas, su trabajo se ve afectado inevitablemente”.

Ante este escenario, desde la organización que representa Alanes se solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para que se promueva un proceso de restitución plena de derechos laborales en el sector. También denuncia el abandono institucional por parte de entidades como la Central Obrera Boliviana, que “desde hace más de una década ha dejado de cumplir el rol para el cual fue creada, concentrándose en la actividad político-partidaria”.

¿Cómo se reinventaron?

A pesar del panorama sombrío, hay quienes lograron reconvertirse. Lejos de los sets de televisión y las redacciones, Shedenka Castillo, junto a su hermana Shakira, encontró un sentido ecológico. Así nació Esecé, una marca de carteras y accesorios reciclados que reutiliza jeans y minimiza los residuos textiles.

«Mi hermana es arquitecta, pero se dedicó más al bordado, a la costura, y hacía bolsas para sus amigas; y yo me dediqué a tejer. Entonces, le digo: la cosa está mal, qué te parece si preparamos un producto ecoamigable con el medio ambiente: son bolsas de tela, con las que generamos un mínima cantidad de residuos. Y esta última temporada nos hemos dedicado a darle una nueva vida a las prendas, y agarramos el jean, que es la tela más contaminante, lo desensamblamos y producimos nuevas piezas», relata. A Shedenka le va tan bien que incluso dejó la docencia para dedicarse al 100% a esta actividad.

Mientras tanto, Juan Carlos Veliz, hoy cultiva quinua en sus parcelas, pero antes, se dedicó también al comercio informal. Admite que la transición no ha sido fácil. “Nuestro trabajo como periodistas está muy vinculado a la información, a estar conectados con lo que pasa. Ahora, el esfuerzo es otro, más físico, más incierto”. Aun así, no descarta volver. “No pierdo la esperanza de retornar algún día, especialmente a los medios escritos”. Juan Carlos ahora trabaja en la elaboración de su propia marca para próximamente lanzar sus productos elaborados con base en la quinua.

Alejandra Santa Cruz, desde la abogacía, se está enfocando al área de los derechos humanos, “a abordar temas como la igualdad, la discriminación y la justicia económica y de género” y dice que usa las técnicas del periodismo para investigar sus casos.

“Actualmente estoy dirigiendo una organización de abogados en lucha contra la violencia de toda índole donde nuestro objetivo es ayudar a personas de escasos recursos que estén atravesando por temas judiciales, ya sea como denunciantes o denunciados injustamente”, señala.

Los que se fueron del país

Y, no faltan los que decidieron abandonar el país. Es el caso de Alcides Flores, quien fue jefe de redacción del periódico Página Siete, quien vive en Estados Unidos. Se trata de un periodista obsesivo por la precisión y el buen uso del lenguaje. Hace unos 20 años entrevistó a Gonzalo Sánchez de Lozada en un viaje que realizó a Estados Unidos y hasta ahora es la única intervención de prensa del exmandatario desde que huyó del país.

En medio de la crisis del periodismo y, luego de que recibiera amenazas de unas fuentes de información a las que había investigado, decidió marcharse con toda su familia a Estados Unidos, donde reside actualmente. Lo hizo en octubre de 2022, ocho meses antes de que Página Siete cerrara en medio de un contexto de presiones políticas y crisis económica.

«Sigo de cerca todo el trabajo que realizan mis colegas periodistas en Bolivia desde que he dejado el país. Es increíble el coraje con que lo hacen en un contexto tan complicado como el que está viviendo nuestro país. Felicidades mis colegas en este día”, dijo Flores en contacto con este medio.

Se sabe que no es el único periodista boliviano que está allá. Varios se acogieron al asilo político o lo están buscando.

La pasión se mantiene

Todos tienen algo en común: el periodismo sigue latiendo en ellos, aunque ya no lo ejerzan a tiempo completo o hayan decidido emprender caminos totalmente diferentes.

Hoy, en este Día del Periodista, como diario digital Sumando Voces reivindicamos los derechos de nuestros colegas y excolegas, y exhortamos a los medios de comunicación a cumplir sus obligaciones para mejorar la calidad de vida personal y laboral de quienes ejercen esta noble profesión.