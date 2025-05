Idelfonso Canaza asume el Sernap por recomendación del Conamaq y desmiente respaldo de mineros de Apolobamba

“Soy afiliado al Consejo Originario de Ayllus y Marcas, ellos me han propuesto, diciendo que hay un espacio y puedes asumir, tienes experiencia. Yo dije, ya. Así mismo, se habló con el presidente y él me aprobó y ahora estoy por aquí”,

La Paz.- El diputado suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Idelfonso Canaza tuvo que renunciar a su legislatura para asumir la dirección del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). En contacto con la ANF, dijo que fue recomendado por el Consejo y Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq).

En entrevista con este medio, la nueva autoridad del Sernap dijo que proviene de Apolobamba, norte de La Paz, y trabajó en esa región como guardaparque desde 1997 hasta el 2009.

“Soy afiliado al Consejo Originario de Ayllus y Marcas, ellos me han propuesto, diciendo que hay un espacio y puedes asumir, tienes experiencia. Yo dije, ya. Así mismo, se habló con el presidente y él me aprobó y ahora estoy por aquí”, dijo Canaza a la ANF.

También trascendió que el exdiputado habría sido propuesto por las cooperativas mineras de Apolobamba para posteriormente tener privilegios y permisos de explotación en áreas protegidas de esa región, pero esa versión fue desmentida.

“Como he sido guardaparque, nunca he contactado con cooperativas mineras, pero sí son nuestros mismos hermanos que trabajan ahí. Tampoco he tenido problemas cuando estaba de guarda. Es falso que me han propuesto los mineros, eso quiero desmentir categóricamente”, enfatizó.

Sin embargo, dijo que la actividad minera se incrementó en Apolobamba y pedirá un informe de monitoreo para ver la situación actual en esa región del norte de La Paz.