¡Indignante! Padre denuncia que sus hijas destruyeron su inmueble por no darles herencia

Fuente: Red Uno

Un padre denunció que sus dos hijas habrían destruido una vivienda en construcción, debido a que él no firmó los papeles de la herencia. Según afirmó, ya habría existido amenazas de su parte, sin embargo, no pensó que cumplirían dichas amenazas, una de sus hijas sería quién actuó con mayor represalia.

“Mi hija por no haber firmado, (un papel), donde me obligaba a darle la herencia, me amenazó y cumplió con la amenaza de destruir mi terreno”, manifestó el Padre.

Según el progenitor, su hija había acordado que le firme los papeles del terreno como herencia, sin embargo, el padre se enfermó y no acudió a la notaría, su hija enfurecida, contrató maquinaria para proceder a la destrucción del terreno.

El varón pidió la intervención de la justicia, y afirmó que no sabe el por qué del actuar de su hija, a quien asegura que le dio estudios y formación profesional, incluso en el exterior.

“Todo le di a mi hija, incluso para que estudie en Estados Unidos le di plata, no sé por qué se hace problema conmigo, incluso le di dos profesiones, sin embargo con eso me paga, quiere herencia a la fuerza”, afirmó el padre.

Serían dos hijas, quienes procedieron a destruir su inmueble, una de ellas acompañada de su esposo, sería la principal responsable, ahora el padre esperando que las autoridades puedan intervenir en el hecho.