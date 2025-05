Industriales no asisten a reunión convocada por el Gobierno y ven afanes políticos

Fuente: ABI / La Paz

Pese a que la pasada semana, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) solicitó una reunión con el Gobierno, este sector no asistió a la cita pactada para este lunes, con el fin de analizar y resolver la situación económica del país, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

“Queremos informar al pueblo boliviano que la reunión que se tenía que tener hoy (lunes) con la Cámara Nacional de Industrias no se va a llevar adelante, consideramos que la postura de la Cámara Nacional de Industrias es voluble y política”, aseguró en conferencia de prensa.

Montenegro refirió que el Gobierno nacional actuó de manera inmediata al llamado de los industriales, que el jueves pasado planteó al Gobierno el inicio de un diálogo con “soluciones concretas, efectivas y con resultados”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani, indicó que la reunión que fue pactada y formalizada el viernes, debía realizarse a las 10h00 de este lunes en la Casa Grande del Pueblo, pero que los dirigentes no se pusieron de acuerdo.

“Hacen conocer la reprogramación justificando que no se han puesto de acuerdo con sus asociados. El día de hoy (lunes) era el escenario propicio para hacer esto, pero no entendemos por qué se declara que hay una urgencia y no se da la resolución, así que vemos también una actitud más política”, insistió Montenegro.